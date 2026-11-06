Integração do Pix com sistema europeu avança após pré-investigação não apontar obstáculos
Fase atual avalia a viabilidade da ligação entre os sistemas
O processo de integração entre o Pix e o TIPS, o sistema europeu de pagamentos instantâneos, avançou da etapa de "pré-investigação" para a de "investigação", segundo documento publicado pelo Banco Central Europeu (BCE).
De acordo com o BCE, a fase de pré-investigação - realizada em setembro - analisou pilares técnicos, jurídicos e operacionais, além da viabilidade do negócio, sem identificar impedimentos críticos para o prosseguimento do trabalho.
A etapa seguinte, de investigação, teve início em setembro e, por ora, não tem prazo para ser concluída. Nessa fase, será avaliada a viabilidade de estabelecer uma conexão entre os sistemas.
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Conforme mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a expectativa, por enquanto, segundo fontes a par das tratativas, é que o projeto-piloto completo da conexão esteja pronto até o fim do ano que vem.
O documento com a atualização do processo foi apresentado na reunião do TIPS Consultative Group (TIPS-CG), grupo criado pelo Conselho de Infraestrutura de Mercado (MIB) do BCE para discutir aprimoramentos e testes do TIPS, realizada em 20 de outubro.
Na mesma semana, o diretor de Regulação e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Gilneu Vivan, viajou a Frankfurt, na Alemanha, para tratar da possibilidade de interligação em reunião com representantes do BCE.