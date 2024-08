A- A+

PROJETO Integração regional pode ter mesmo impacto da reforma tributária no PIB, diz Tebet O projeto contempla 190 projetos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento que vão interligar o Brasil a países vizinhos

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta sexta-feira, 16, que o projeto das cinco rotas de integração sul-americana pode trazer um impulso à economia parecido com o estimado na reforma tributária.



"Da mesma forma como tenho a expectativa de que a partir de 2030 a reforma tributária vai fazer o Brasil crescer 1 ponto porcentual a mais por ano, temos quase uma reforma tributária ou uma reforma tributária inteira com a integração regional", comentou, ao participar de reunião com os conselhos de Economia, Comércio Exterior, Infraestrutura e Indústria da Construção da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O projeto contempla 190 projetos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento - entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, redes digitais e linhas de transmissão de energia - que vão interligar o Brasil a países vizinhos.

A ministra destacou que, ao permitir a saída das exportações pelo Pacífico, a integração regional permitirá reduzir em 10 mil quilômetros - ou o equivalente a três semanas a menos de transporte - a distância dos produtos brasileiros à Ásia.



Com isso, emendou, as exportações brasileiras ganharão competitividade. "Estamos falando em mudança no PIB brasileiro "

Mais uma vez, a ministra observou que todas as obras necessárias já estão no orçamento do PAC, sem representar, assim, um impacto fiscal adicional.



Os projetos de integração contam com US$ 10 bilhões de um fundo gerido por bancos de fomento, do qual a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é de US$ 3 bilhões.

Tebet voltou a assegurar que os recursos do BNDES serão direcionados apenas a obras no Brasil, "da porteira para dentro" A ministra pontuou que os frutos das rotas de integração mapeadas poderão ser colhidos a partir de 2026. Também defendeu que as rotas representam um projeto necessário de país, e não de governo.

"Temos que parar de falar que é projeto ideológico. Não sou de esquerda ou de direita, sou do centro democrático e estou defendendo com brilho nos olhos essas rotas", declarou a ministra.

Veja também

metáis Ouro supera US$ 2,5 mil por onça e bate recorde histórico