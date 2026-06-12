Integrante do BCE diz que alta de juros busca conter efeitos secundários da inflação
Em publicação no LinkedIn, o dirigente, Emmanuel Moulin, destacou que a decisão de elevar a taxa de depósito de 2% para 2,25% visa impedir efeitos de segunda rodada sobre os preços
O membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da França, Emmanuel Moulin, afirmou que a elevação de juros anunciada na quinta-feira, 11, foi necessária para evitar que o choque inflacionário provocado pela guerra no Golfo Pérsico se espalhe de forma mais ampla pela economia da zona do euro.
Em publicação no LinkedIn, o dirigente destacou que a decisão de elevar a taxa de depósito de 2% para 2,25% visa impedir efeitos de segunda rodada sobre os preços.
"Essa decisão sobre os juros é necessária para garantir que os efeitos de segunda rodada permaneçam contidos", escreveu Moulin. Segundo ele, a medida se justifica nos diferentes cenários avaliados pelo BCE para a economia do bloco.
O dirigente afirmou que, três meses e meio após o início do conflito, já está claro que o choque energético será persistente, independentemente da evolução geopolítica no curto prazo. De acordo com Moulin, a alta dos preços do petróleo e do gás começou a ser repassada para outros componentes da cesta de consumo, especialmente alguns serviços, embora ainda não haja sinais de efeitos secundários por meio dos salários.
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Moulin observou ainda que as projeções do BCE para a zona do euro foram revisadas para cima no caso da inflação e, de forma mais moderada, para baixo no caso do crescimento econômico. O comentário reforça a avaliação apresentada pela presidente da instituição, Christine Lagarde, de que os riscos inflacionários associados ao conflito permanecem elevados.
Apesar do tom firme em relação à inflação, Moulin ecoou Lagarde ao reiterar que o BCE seguirá dependente dos dados para definir os próximos passos da política monetária. "Em um ambiente de elevada incerteza, continuaremos atentos à evolução dos diversos indicadores, sem nos comprometer com uma trajetória predeterminada", afirmou.