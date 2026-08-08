A- A+

ECONÔMIA Integrante do Fed diz que banco quer estimular inovação bancária, mas alerta para riscos da IA Segundo Bowman, vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, afirmou que a tecnologia pode criar riscos que ainda estão sendo compreendidos pelos supervisores

A vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, afirmou que o BC americano quer criar condições para que os bancos comunitários avancem na adoção de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial (IA) e stablecoins, sem que isso comprometa a segurança do sistema financeiro.

Durante participação no 2026 CEO & Senior Management Summit and Annual Meeting, da Kansas Bankers Association, a dirigente afirmou que "a inovação deve caminhar lado a lado com mecanismos capazes de identificar e reduzir novas vulnerabilidades".

Segundo Bowman, a IA pode trazer benefícios importantes para os bancos comunitários, especialmente no combate a fraudes e no cumprimento das regras regulatórias.

Ao mesmo tempo, afirmou que a tecnologia pode criar riscos que ainda estão sendo compreendidos pelos supervisores. "Os modelos avançados de IA estão evoluindo rapidamente e o Fed precisa acompanhar essas mudanças para evitar que novas ferramentas sejam utilizadas de maneira a ampliar vulnerabilidades no sistema financeiro", ressaltou.

Segundo Bowman, ferramentas capazes de imitar a voz ou a imagem de uma pessoa podem ser utilizadas para criar uma falsa autoridade e induzir funcionários ou clientes a realizar determinadas ações. Por isso, defendeu mecanismos adicionais de identificação e verificação da identidade dos clientes.

No mesmo sentido, disse que o Fed visa esse equilíbrio entre inovação e segurança no mercado de stablecoins. "Ainda estamos elaborando nossa contribuição na Genius Act de forma a permitir que os bancos comunitários possam emitir ou introduzir stablecoins sem ameaçar sua viabilidade financeira", completou.

Veja também