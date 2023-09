A- A+

União Europeia Intel é multada em US$ 400 milhões pela UE por práticas anticompetitivas Decisão foi anunciada depois que um tribunal do bloco europeu anulou uma multa anterior recorde de 1,06 bilhão contra a fabricante de chips

A Intel recebeu uma nova multa de € 376,36 milhões (equivalente a US$ 400 milhões) dos órgãos reguladores antitruste da União Europeia, depois que um tribunal do bloco europeu anulou uma penalidade recorde de € 1,06 bilhão contra a fabricante de chips.

A Comissão Europeia disse na sexta-feira que reimpôs a multa menor por "um abuso de posição dominante previamente estabelecido no mercado de chips de computador chamados unidades centrais de processamento x86", depois de descobrir que a Intel havia "se envolvido em uma série de práticas anticompetitivas destinadas a excluir concorrentes do mercado relevante, violando as regras antitruste da UE".

A Intel já havia sinalizado no início deste ano que a comissão "reabriu seu procedimento administrativo para determinar uma multa contra a Intel com base em uma suposta conduta abusiva que havia sido estabelecida anteriormente".

A empresa parecia ter conquistado uma vitória histórica em uma decisão de 2022 que derrubou um dos casos antitruste mais importantes da UE. O Tribunal Geral da UE determinou que os reguladores cometeram erros importantes em sua decisão de 2009 sobre descontos supostamente ilegais que a Intel concedeu aos fabricantes de PCs para espremer a rival Advanced Micro Devices.

Ainda assim, o tribunal da UE "confirmou que as restrições da Intel representavam um abuso de posição dominante no mercado de acordo com as regras de concorrência do bloco", disse a comissão em sua declaração nesta sexta-feira.

É por isso que a comissão agora adotou "uma nova decisão impondo uma multa à Intel apenas pelas restrições simples".

Veja também

Petróleo Petróleo data sem tendências definidas