Tecnologia Intel planeja novo investimento de mais de US$ 200 milhões em semicondutores na Malásia Segundo o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, o compromisso foi formalizado durante encontro com o CEO da fabricante, Lip-Bu Tan

A Intel anunciou um novo aporte superior a US$ 200 milhões na Malásia, ampliando o papel do país como centro de montagem e testes de semicondutores da companhia. Segundo o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, o compromisso foi formalizado durante encontro com o CEO da fabricante, Lip-Bu Tan, e divulgado no Facebook do líder malaio.

Anwar afirmou ainda que a unidade avançada da Intel em Penang está praticamente concluída, com 99% das obras finalizadas. O complexo recebeu um aporte inicial de US$ 7 bilhões em 2021 e é visto como peça-chave na estratégia regional da empresa.

A decisão reforça a posição da Malásia como um dos polos globais do setor. O país, que responde por cerca de 13% do mercado mundial de montagem, testes e encapsulamento de chips, tenta ampliar sua presença nas etapas mais sofisticadas da cadeia de semicondutores e atrair projetos de maior valor agregado.

Além da Intel, nomes como Infineon já operam no território malaio, enquanto gigantes de tecnologia como Microsoft, Google e ByteDance anunciaram recentemente investimentos bilionários em infraestrutura de inteligência artificial (IA) no país - um movimento impulsionado tanto pela busca de diversificação longe da China quanto pelo esforço do governo em consolidar a Malásia como destino estratégico para a indústria de alta tecnologia.





