TECNOLOGIA Inteligência Artificial: Big techs vão assumir compromisso com uso responsável da tecnologia Microsoft, Google e OpenAI vão seguir as linhas gerais traçadas pela Casa Branca

As principais empresas americanas de inteligência artificial (IA) vão se comprometer nesta sexta-feira em adotar salvaguardas para a tecnologia, a pedido da Casa Branca, disseram pessoas a par do assunto. Microsoft, Google (da Alphabet) e OpenAI (criadora do popular ChatGPT) assumirão o compromisso oficial de desenvolver e fornecer sistemas de IA de maneira responsável. Esse compromisso segue linhas gerais traçadas pela Casa Branca.

A Bloomberg teve acesso a uma primeira versão do documento, a ser divulgado nesta sexta-feira (21). Nele, a Casa Branca sugere vários compromissos, focados em segurança e responsabilidade social. Estes incluem compartilhar informações de segurança com o governo e outras empresas; usar marcas d’água em conteúdo de áudio e visual que indiquem ter sido criado por IA; investir em medidas de cibersegurança;

Permitir que pesquisadores independentes façam testes para apurar um possível “mau comportamento” da tecnologia; relatar riscos à sociedade; usar os modelos mais avançados de IA para resolver os grandes problemas da Humanidade.

As empresas terão de respeitar seu compromisso até o Congresso criar uma legislação sobre a IA, segundo documento da Casa Branca ao qual a Bloomberg teve acesso. O foco das diretrizes do governo são a IA generativa (capaz de criar conteúdo, como o ChatGPT), modelos mais sofisticados de IA e até modelos ainda a serem criados, ainda mais potentes, de acordo com o documento.

A Casa Branca não quis comentar. Representantes de Microsoft, OpenAI e Google também não quiseram fazer comentários.

O governo americano já havia alertado as empresas de que elas precisavam assegurar de que a tecnologia não cause danos. Mesmo os criadores e entusiastas da IA já alertaram que a tecnologia traz riscos ainda imprevisíveis.



O fato de o compromisso das big techs ser voluntário mostra os limites que o governo Joe Biden enfrenta para evitar abusos no uso dos modelos mais avançados de IA. O Congresso americano promoveu uma série de audiências para tentar compreender o tema antes de desenhar uma legislação, e é possível que os parlamentares jamais cheguem a um consenso.

Em maio, as maiores empresas de IA se reuniram com a vice-presidente, Kamala Harris, e altos funcionários da Casa Branca. Estes avisaram às empresas que elas são responsáveis por assegurar a segurança da tecnologia.

— O processo regulatório pode ser relativamente lento, e não podemos nos dar ao luxo de esperar um ou dois anos — afirmou o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, em uma entrevista no mês passado.

O texto ainda poderia ser alterado até sexta-feira, segundo fontes.

Governos de vários países já fizeram apelos por uma governança global de IA, a exemplo do que acontece com armas nucleares. Mas a forte concorrência pelo desenvolvimento de novos modelos, cada vez mais eficientes, de IA e o medo de que a China ultrapasse as potências do Ocidente neste campo têm sido um entrave à adoção de regras.

