FÓRUM DE DAVOS Inteligência Artificial atua como 'tsunami' no mercado de trabalho, diz diretora-geral do FMI Declaração foi realizada em entrevista para a Fox Business, nesta terça-feira (20), no Fórum Econômico Mundial de Davos

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a inteligência artificial (IA) atua como um "tsunami" no mercado de trabalho e ponderou que as sociedades não estão prontas para esse cenário.

A declaração foi realizada em entrevista para a Fox Business, nesta terça-feira (20), no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

"As sociedades devem estar prontas para os impactos positivos e negativos da inteligência artificial no mercado de trabalho", explicou a diretora-geral do FMI.

Georgieva disse que vê um aumento na demanda por novas habilidades dos trabalhadores e ressaltou a importância de se aprimorar as habilidades.

