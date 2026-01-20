Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FÓRUM DE DAVOS

Inteligência Artificial atua como 'tsunami' no mercado de trabalho, diz diretora-geral do FMI

Declaração foi realizada em entrevista para a Fox Business, nesta terça-feira (20), no Fórum Econômico Mundial de Davos

Reportar Erro
O selo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em sua sede em Washington, D.C.O selo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em sua sede em Washington, D.C. - Foto: Mandel Ngan / AFP

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a inteligência artificial (IA) atua como um "tsunami" no mercado de trabalho e ponderou que as sociedades não estão prontas para esse cenário.

A declaração foi realizada em entrevista para a Fox Business, nesta terça-feira (20), no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

Leia também

• Rússia não parece buscar a paz; UE está com os ucranianos, diz Von der Leyen em Davos

• Secretário-geral da ONU cancela sua participação em Davos devido a um "forte resfriado"

• UE está 'completamente comprometida' com segurança no Ártico, diz von der Leyen em Davos

"As sociedades devem estar prontas para os impactos positivos e negativos da inteligência artificial no mercado de trabalho", explicou a diretora-geral do FMI.

Georgieva disse que vê um aumento na demanda por novas habilidades dos trabalhadores e ressaltou a importância de se aprimorar as habilidades.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter