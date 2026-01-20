FÓRUM DE DAVOS
Inteligência Artificial atua como 'tsunami' no mercado de trabalho, diz diretora-geral do FMI
Declaração foi realizada em entrevista para a Fox Business, nesta terça-feira (20), no Fórum Econômico Mundial de Davos
O selo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em sua sede em Washington, D.C. - Foto: Mandel Ngan / AFP
A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a inteligência artificial (IA) atua como um "tsunami" no mercado de trabalho e ponderou que as sociedades não estão prontas para esse cenário.
A declaração foi realizada em entrevista para a Fox Business, nesta terça-feira (20), no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.
"As sociedades devem estar prontas para os impactos positivos e negativos da inteligência artificial no mercado de trabalho", explicou a diretora-geral do FMI.
Georgieva disse que vê um aumento na demanda por novas habilidades dos trabalhadores e ressaltou a importância de se aprimorar as habilidades.