Inteligência Artificial beneficia plantio da Cana-de-Açúcar

O uso da Inteligência Artificial no setor sucroenergético veio para agilizar o processo de tomada de decisão em todos os âmbitos da cadeia produtiva, e também para tornar as usinas mais sustentáveis, competitivas, com aumento da produção e redução de custos.

Quem garante é o vice-presidente de Negócios da Cromai - startup voltada para serviços em IA na área - Talles Linhares. O executivo foi um dos palestrantes de ontem do 24º Seminário Regional Sobre Cana-de-Açúcar, que está sendo realizado na Associação dos Fornecedores de Cana.

A Inteligência Artificial, diz ele, garante, por exemplo, uma melhor análise da impureza vegetal gerada pela palha grudada à cana-de-açúcar que chega na usina. O uso do IA dá poder para a indústria fazer os ajustes para que chegue material menos impuro. Combate a ervas Outra utilidade é no combate a ervas daninhas.

Nesse caso, com o uso de drones, capta-se imagens da plantação e a partir delas o sistema identifica e classifica o tipo de erva. “O sistema já classifica, dizendo qual a espécie. Com isso, também é possível definir qual o produto utilizar no controle”. O 24º Seminário Regional Sobre Cana-deAçúcar, uma realização da Stab Regional Setentrional termina hoje, com 16 palestras, sendo nove voltadas à área agrícola e sete à industrial.

