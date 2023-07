A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Inteligência artificial cria estereótipo de cidadão de 30 países e gera debate; confira fotos Um usuário do Twitter gerou as imagens com a ajuda da inteligência artificial e provocou um debate entre internautas sobre a diversidade e a padronização virtual de etnias e culturas

Se existissem na vida real, essas pessoas representariam o estereótipo de cidadão em seus países de origem. Um usuário do Twitter gerou as imagens com a ajuda da inteligência artificial e provocou um debate entre internautas sobre a diversidade e a padronização virtual de etnias e culturas. As postagens já tiveram mais de duas mil visualizações na rede social.

O internauta, que se identifica na rede como Medeiros, explicou aos seguidores que, primeiro, pediu ao ChatGPT que descrevesse o cidadão de cada um dos 30 países. "Achei engraçado que o único país que a IA especificou que tinha que estar sorrindo foi o Brasil", comentou ele, sobre o fato de a tecnologia ter reproduzido o clichê de "povo alegre" brasileiro.





Pedi para a IA representar a pessoa mais estereotípica de 30 países diferentes:



1. Brasil pic.twitter.com/QvxsaBf4ZB Medeiros (@rdfmedeiros) July 16, 2023

Depois, Medeiros lançou os dados na plataforma Midjourney, especificando que a foto deveria "feita" com uma determinada câmera, a Kodak Portra 400.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a iniciativa de Medeiros.

"Fiquei com a impressão de já ter visto a brasileira", destacou um usuário.

No entanto, também apontaram a importância de refletir criticamente sobre o que havia sido gerado pela tecnologia. Por exemplo, pelo fato de ignorar a diversidade de etnias e culturas de cada localidade.



"[A brasileira] É maravilhosa sim, mas eu acho impossível achar um(a) brasileiro(a) típico(a). A gente tem várias etnias misturadas", escreveu uma seguidora. "Engraçado que todos poderiam ser brasileiros", disse outra.

Alguns usuários ressaltaram, ainda, que algumas imagens pareciam ser da mesma pessoa, como nos casos de Brasil, Espanha, México e Argentina, com ajustes para cada nacionalidade.

Além disso, usuários destacaram que as imagens reproduziram um padrão de beleza esbelto, à exceção do estereótipo dos Estados Unidos, que gerou a imagem de um homem obeso.

