Estados Unidos Inteligência Artificial é foco econômico de EUA e Reino Unido, anunciada por Biden e Sunak Líderes assinam Declaração Atlântica na Casa Branca, que prevê maior cooperação em tecnologias para combater as mudanças climáticas

O presidente americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciaram, nesta quinta-feira, uma nova aliança econômica para responder aos desafios geopolíticos e, acima de tudo, às ambições da China.

Uma "Declaração Atlântica" assinada na Casa Branca pelos dois líderes prevê uma maior cooperação em tecnologias para combater as mudanças climáticas, de olho na transição energética.

Veja os cinco pilares do acordo firmado entre EUA e Reino Unido:

Garantir a liderança dos países em tecnologias críticas e emergentes;

Cooperação mais estreita para impulsionar a segurança econômica, proteção tecnológica e as cadeias de suprimentos;

Parceria para transformação digital inclusiva e responsável;

Construção da economia de energia limpa do futuro;

Fortalecimento da aliança nas áreas de defesa, segurança da saúde e espaço.

Os acordos preveem melhorar a colaboração na extração e processamento de minerais críticos como cobalto, grafite e níquel, cruciais para as baterias usadas em veículos elétricos. Biden e Sunak concordaram em começar a trabalhar em um acordo que poderia ajudar as montadoras britânicas a se qualificarem para subsídios aos carros elétricos e acelerar o desenvolvimento conjunto de armas avançadas, como mísseis hipersônicos.

Como resultado, os americanos que compram carros elétricos de montadoras britânicas, como a Jaguar Land Rover, podem se qualificar para um crédito fiscal de US$ 3.750 sob a Lei de Redução da Inflação, sancionada por Biden em agosto do ano passado.

Cooperação nas áreas de segurança, IA e proteção de dados

Biden também pedirá ao Congresso dos EUA que designe o Reino Unido como uma “fonte doméstica” que esteja sob a Lei de Produção de Defesa, uma medida que simplificaria a colaboração em plataformas de armas emergentes. O presidente fez um pedido semelhante em nome da Austrália no início deste ano, enquanto as três nações buscam fortalecer a cooperação em segurança sob um pacto trilateral firmado no início da presidência de Biden.

“A economia global está passando, creio eu, pela maior transformação ocorrida desde a Revolução Industrial”, disse Biden, durante uma reunião com Sunak.

Os líderes também anunciaram planos para reconhecer os regimes de proteção de dados uns dos outros – o que deve ajudar as pequenas empresas a cumprir com mais facilidade os regulamentos de segurança em todo o Atlântico. O Reino Unido estima que a mudança beneficiará 55 mil empresas, economizando mais de US$ 115 milhões.

Biden e Sunak também discutiram esforços mútuos para impulsionar as cadeias de suprimentos, concordando em lançar uma nova parceria para conter adversários como os programas da Rússia sobre energia nuclear civil. Os dois países também colaborarão em pesquisas sobre inteligência artificial, computação quântica e semicondutores.

