Inteligência artificial será "indispensável" na busca por vida alienígena, dizem cientistas

A inteligência artificial chegou com tudo para revolucionar diversas áreas de pesquisa e do conhecimento, e não seria diferente com a milenar busca por vida alienígena fora da Terra. Nos Estados Unidos, uma parceria do Instituto Seti com o Observatório Nacional de Radioastronomia dos EUA, no Novo México, está usando a ferramenta para detectar anomalias espaciais.

O instituto está construindo um sistema de software alimentado por IA para as instalações do observatório, o Very Large Array (VLA), com uso de radiofrequência para estudar planetas, estrelas e asteroides.

O sistema é posto por 28 antenas parabólicas enormes, com 25 metros de diâmetro, organizadas em uma área plana de deserto. Quando o projeto estiver ativo, a inteligência artificial poderá processar os dados a uma velocidade de dois terabytes por segundo.

Em entrevista à BBC, Bill Diamond, presidente-executivo do instituto de pesquisa Seti Institute, defendeu que o uso da IA será “indispensável” na missão de encontrar vida extraterrestre, já que a ferramenta possibilita a análise de todos os sinais de rádio vindos do espaço profundo.

"Mas sempre ficou a pergunta 'e se houver uma tecnologia alienígena avançada que esteja usando (rádio de) banda larga?'. Se for esse o caso, nossos métodos tradicionais não funcionariam, pareceria um monte de ruído na tela" disse Diamond ao veículo.

Outras iniciativas fora da Terra também já utilizam inteligência artificial para encontrar vida alienígena. Em Marte, o rover perseverance da Nasa coletou diversas amostras da cratera Jezero, com compostos orgânicos identificados, que serão posteriormente analisados com IA pelo Instituto

