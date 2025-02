Inteligências artificiais elegem os três cursos universitários mais lucrativos nos próximos dez anos

A- A+

À medida que diferentes fatores socioeconômicos transformam nosso ambiente em múltiplas dimensões, uma das principais preocupações é a evolução do mercado de trabalho e as habilidades que serão necessárias no médio prazo. “O que eu estudo?” é a pergunta que muitos jovens profissionais se fazem ao navegar em um contexto tão emergente. A inteligência artificial, por exemplo, intensificou esse debate devido à sua crescente capacidade de executar tarefas que antes eram exclusivas dos humanos, como a análise de dados.

Outras variáveis, como a crise climática, também estão impulsionando mudanças estruturais no setor de trabalho. Um novo relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado em janeiro, disse que 92 milhões de empregos serão perdidos nesta década, mas cerca de 170 milhões de novos cargos serão criados graças às tendências macroglobais. Em suma, isso significa que haverá um aumento líquido de 78 milhões de empregos.

O estudo, que analisou mais de 1.000 dos maiores empregadores do mundo — aproximadamente 14 milhões de trabalhadores — disse que, devido ao avanço da IA, especialistas em dados, engenheiros de tecnologia financeira e especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina serão as profissões mais procuradas. Nesse sentido, as competências tecnológicas serão cada vez mais procuradas no mercado de trabalho e deverão ser as que mais crescerão, especialmente em IA e Big Data.





No entanto, outras profissões mais manuais estão no topo da lista. Trabalhadores de campo, entregadores de encomendas e até mesmo aqueles que trabalham em lojas são empregos que crescerão na próxima década. Ao contrário do imaginário coletivo comum, onde a automação domina a vida cotidiana, o trabalho manual continuará a prevalecer. Mas isso não significa que serão os mais lucrativos. Nesse sentido, empregos relacionados à tecnologia estão se tornando mais populares.

O que dizem as IAs?

Quando perguntamos a três IAs diferentes suas previsões sobre quais cursos universitários proporcionarão os empregos mais lucrativos na próxima década, todos deram respostas semelhantes, embora com algumas variações que vale a pena considerar.

O ChatGPT destacou primeiramente o curso de inteligência artificial e ciência de dados. Ele disse que a demanda por especialistas em IA e análise de dados ainda está crescendo, com salários [anuais] variando de US$ 100 mil a US$ 300 mil por ano. Em segundo lugar, ele destacou a biotecnologia e a medicina personalizada, que geram receitas de US$ 150 mil a US$ 200 mil para especialistas.

Por fim, a IA da OpenAI explicou que o crescimento dos mercados financeiros e da negociação algorítmica posiciona engenheiros financeiros com salários de até US$ 400 mil. “A automação, o envelhecimento da população e a digitalização garantem a rentabilidade dessas profissões”, disse ele.

O Gemini disse que os cursos universitários mais bem pagos serão os de engenharia de segurança cibernética, com salários de até US$ 165 mil por ano, devido à crescente necessidade de proteger sistemas de computador. Em seguida vem a ciência de dados, cujos profissionais são essenciais para analisar grandes volumes de informações e gerar relatórios para empresas, com salários que variam entre US$ 108 mil e US$ 171 mil por ano. Por fim, a engenharia de blockchain, uma carreira emergente focada no desenvolvimento de tecnologias seguras e transparentes, também está emergindo como uma das mais lucrativas.

A DeepSeek, nova IA de origem chinesa, destacou que as carreiras com maior potencial econômico serão inteligência artificial e ciência da computação, com salários que podem ultrapassar US$ 150 mil por ano; engenharia de energia renovável, com renda aproximada de US$ 100 mil a US$ 130 mil; e, finalmente, biotecnologia e ciências avançadas da saúde, onde os profissionais podem ganhar entre US$ 120 mil e US$ 140 mil.

