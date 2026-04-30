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Dia das Mães Intenção de compra para o Dia das Mães recua na RMR e preocupa varejo Pesquisa aponta queda de 6,73 pontos percentuais e maior cautela das famílias na hora de gastar

A intenção de compra para o Dia das Mães 2026 na Região Metropolitana do Recife (RMR) apresentou queda em relação ao ano passado e acendeu um sinal de alerta para o varejo local. O levantamento UNIFAFIRE Inteligência de Mercado mostra que 68,84% dos consumidores pretendem presentear na data, número inferior aos 75,57% registrados em 2025, uma redução de 6,73 pontos percentuais.

A pesquisa ouviu 814 moradores entre os dias 10 e 26 de março, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Segundo o estudo, 28,41% dos entrevistados afirmaram que não devem comprar presentes, indicando um cenário de maior cautela financeira entre as famílias.

Para o economista Uranilson Carvalho, consultor da UNIFAFIRE, o resultado reflete um contexto de pressão inflacionária e orçamento mais restrito.

“O varejo local precisará adotar estratégias mais agressivas de preço e crédito para manter competitividade”, avalia.

O coordenador da pesquisa, João Paulo Nogueira, destaca que o desafio do comércio vai além de conquistar indecisos.

“Com 28,41% dos consumidores já decididos a não presentear, a competitividade será determinada no detalhe. O lojista precisa ser mais assertivo para atrair quem ainda pretende gastar, com boas condições e custo-benefício”, afirma.

Gasto mais contido

Entre os consumidores que planejam comprar presentes, 69,41% pretendem gastar entre R$ 50 e R$ 200. A faixa mais citada foi de R$ 50,01 a R$ 100 (36,89%), seguida de perto pela faixa de R$ 100,01 a R$ 200 (32,52%). Apenas 20,63% indicaram intenção de gastar acima de R$ 200.

Segundo Nogueira, esse comportamento delimita o “teto psicológico” do consumidor local. “O lojista que não estruturar ofertas dentro dessa faixa pode perder espaço para o e-commerce e grandes redes”, pontua.

Preferências de compra

O setor de moda lidera a preferência dos consumidores, concentrando 41,78% das intenções de compra, seguido por produtos de beleza (22,38%) e eletrodomésticos (10,14%). Itens de decoração aparecem com 6,64%.

Um dado considerado estratégico é que 11,19% dos entrevistados ainda não decidiram o que comprar, o que representa uma oportunidade para ações promocionais na reta final.

Centro do Recife ganha força

A pesquisa também aponta o Centro do Recife como possível destaque nas vendas deste ano. O comércio de rua tende a se beneficiar do foco dos consumidores em preços mais acessíveis e melhor relação custo-benefício, especialmente nos segmentos de moda e calçados.

Em um cenário de retração na intenção de compra e aumento da rejeição ao consumo, a competitividade passa a ser definida pelo preço. Enquanto os shoppings mantêm apelo pela experiência, o Centro se consolida como alternativa mais econômica para famílias que buscam otimizar o orçamento.

Com forte diversidade de oferta e alcance regional, atraindo consumidores de cidades como Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, a região central surge como um dos principais polos de consumo para o Dia das Mães em 2026.

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