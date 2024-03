Intenção do governo é de mandar PLs que regulamentam tributária em março, reitera Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta segunda-feira (4), que a intenção do governo é de mandar os projetos de lei que regulamentam a reforma tributária sobre o consumo em março e que aguardam entendimento com Estados e municípios para encaminhar textos com uma solução federativa que facilitará o caminho da proposta no Congresso.



"A gente está dependendo um pouco dos trabalhos com Estados e municípios. A gente firmou um compromisso com eles de mandar já com a questão federativa se não totalmente resolvida, bastante adiantada para facilitar a tramitação no Congresso", explicou a jornalistas ao retornar de reuniões no Palácio do Planalto.

Haddad mencionou que o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernard Appy, está coordenando vários grupos de trabalho, e que a Fazenda mantém o horizonte de finalização dessa etapa em março, quando os grupos de trabalho fecharão as propostas que darão lugar aos projetos de lei.

Veja também

BRASIL Governo apresenta PL com hora mínima e contribuição previdenciária para motorista de app