A- A+

Investimento Inter dá sequência à expansão internacional e inicia operações na Argentina Além da Argentina, o Inter também tem investido em suas operações nos Estados Unidos

O Inter anunciou nesta terça-feira, 8, o início das operações na Argentina, em mais uma etapa no processo de expansão global da instituição financeira.

A entrada no país vizinho está sendo feita por meio de uma parceria com o grupo financeiro argentino Bind, que fornecerá a estrutura regulatória e operacional para viabilizar o funcionamento.

O Inter passa a oferecer aos residentes argentinos uma conta local que promete dar acesso aos mercados financeiros internacionais, além de permitir a gestão de ativos em dólar pelo aplicativo no celular.

A estratégia é a mesma usada na ofensiva do banco nos Estados Unidos, onde tem focado em serviços financeiros para latinos.

O chamado "Super App Financeiro Global" tem mais de 45 milhões de clientes no mundo. Na Argentina, o Inter quer absorver a demanda de uma economia altamente dolarizada, em que os argentinos têm a cultura de poupar na moeda americana.

"Nosso objetivo é facilitar esse acesso por meio de uma experiência digital e transparente.

Queremos levar para a Argentina a escala, a tecnologia e a experiência que construímos ao longo de mais de três décadas ao lado de mais de 45 milhões de clientes", disse o CEO Global do Inter, João Vitor Menin.

O Inter já vinha sinalizando intenção de entrar no mercado argentino desde o ano passado. Para isso, firmou acordo com o Bind, que oferecerá a infraestrutura bancária no país, em um modelo conhecido como banking as a service.

Além da Argentina, o Inter também tem investido em suas operações nos Estados Unidos.

Em janeiro, recebeu autorização do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para operar uma filial bancária em Miami, o que o permite ofertar serviços financeiros mais completos.

Veja também