Inter lança Fórum, rede social embutida no aplicativo e focada em finanças

O banco Inter lançou nesta quarta-feira, 9, o Forum, uma rede social focada em finanças. De acordo com demonstração feita pela instituição, a rede ficará dentro do aplicativo, que além das ferramentas bancárias tem um shopping virtual, o Inter Shop

O CEO global do Inter, João Vitor Menin, afirmou que a ideia da rede surgiu com a criação das chamadas comunidades de investimento, que chegaram a 55 mil grupos reunindo 650 mil pessoas. O Forum "estende" essas ferramentas para os demais negócios do banco.

"Dos nossos 36 milhões de clientes, 10 milhões já estão cadastrados lá", disse Menin em evento de lançamento da rede, realizado em São Paulo.

De acordo com ele, um dos objetivos é permitir que os clientes tenham um "espaço seguro" para discutir finanças e trocar informações, além de consumir e vender produtos. O executivo destacou que o Inter optou por um modelo digital, mas que detectou a necessidade dos clientes por contato humano.

Os membros são clientes do Inter. "Não tem bot (robô) no Forum", afirmou Menin. Segundo ele, o processo de aprovação do cliente para a conta corrente, que é regulado pelo Banco Central, garante que os perfis do Forum são de pessoas reais.

Uma pesquisa da Accenture Song, realizada em todo o mundo e apresentada no evento, apontou que os consumidores têm tido cada vez mais desconfiança com ofertas de produtos e serviços online diante do número crescente de golpes. Por outro lado, buscam informações sobre finanças e saúde em espaços como as redes sociais.

Uma das conclusões do estudo é que as empresas precisam ter um contato mais "humanizado" com os clientes. O Inter, especificamente, tem buscado ampliar não apenas a base de usuários, mas também a frequência com que usam produtos e serviços.

O banco tem o objetivo de chegar a 60 milhões de clientes, a 30% de rentabilidade e 30% de eficiência até 2027, e os três objetivos passam por uma maior fidelidade da base. No final de 2024, estes números estavam em 36,1 milhões, em 13,2% e em 50,1%, respectivamente.



