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BANCO CENTRAL Interligação de sistemas de pagamentos instantâneos tem potencial de diminuir tarifas, diz BC Informação consta na segunda edição do Relatório de Gestão do Pix, publicada nesta segunda-feira (10)

O Banco Central afirmou nesta segunda-feira (10) que acompanha os diversos modelos de transações transfronteiriças que vêm sendo implementados pelos agentes privados, em parceria com instituições de outras jurisdições.

Os instrumentos já estão viabilizando o uso do Pix por brasileiros em outros países e o uso do sistema no Brasil por não residentes a partir dos aplicativos de instituições estrangeiras.

A informação consta na segunda edição do Relatório de Gestão do Pix, publicada nesta segunda-feira (10).

"Além do monitoramento desses modelos, o BC avalia a interligação do Pix com sistemas de pagamentos instantâneos de outras jurisdições. Estão em discussão tanto interligações bilaterais como a participação em hubs multilaterais", afirma.

Segundo o BC, essas interligações permitiriam a realização de remessas internacionais e de transações de compra com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos.

"A interligação de sistemas de pagamentos instantâneos tem o potencial de diminuir as tarifas, aumentar a velocidade, ampliar o acesso e melhorar a transparência de transações transfronteiriças", diz.

A informação está em uma parte do relatório dedicada ao futuro do Pix. No documento, o BC também aborda o split tributário nas transações Pix, duplicatas escriturais no âmbito do Pix, aprimoramentos do Pix automático e outros tópicos.

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