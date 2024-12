Internet 5G de altíssima velocidade estará liberada para todo Brasil a partir desta segunda (2)

A- A+

A partir desta segunda-feira (2), a rede 5G pura, de altíssima velocidade, passa a estar disponível em todos os 5.570 municípios do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Ministério das Comunicações.

A rede 5G pura (chamada de standalone, que opera na faixa de 3,5 GHz) tem hoje em média uma velocidade de 300 Mbps (megabits por segundo), cinco vezes maior que o 4G.

Atualmente, 770 cidades têm a rede 5G puro ativa, somando 35 milhões de usuários, cerca de 13% dos 262 milhões de telefones em uso.

O 5G puro chegou ao Brasil em julho de 2022, em Brasília. Depois, as operadoras ampliaram a rede para as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes.

No país, já foram homologados 205 modelos de smartphones habilitados para operar na rede 5G.

Pelas regras do edital do leilão de 5G, as operadoras precisam atender 100% dos municípios com mais de 30 mil habitantes até 31 de julho de 2029.

Para a instalação da rede 5G, foi necessário liberar a faixa que era ocupada pela transmissão de TV. Segundo a Anatel, a liberação da faixa em todos os municípios não significa que as redes 5G serão instaladas de imediato nas localidades.

“A instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora”, disse o órgão regulador em comunicado.

Nessa última etapa, foram liberados os últimos 190 municípios do país. O conselheiro da Anatel, Vinicius Caram, afirmou que a liberação da faixa de 3,5 GHz ocorreu com 14 meses de antecedência e, segundo ele, reflete os esforços “para levar o 5G o mais rapidamente possível para a população brasileira”.



Como navegar na rede 5G pura?

Celular: Para acessar a rede 5G pura (standalone), que opera na faixa de 3,5 GHz, é necessário possuir um smartphone compatível com essa tecnologia.

Chip: Além disso, é preciso ir a uma operadora para trocar o chip. Na Claro e na Vivo, é necessário adquirir um chip específico para ter acesso ao 5G puro. Já a TIM informa que seus chips atuais já são compatíveis com a tecnologia e não necessitam de substituição.

Redes: No cenário global e no Brasil, muitas empresas combinam equipamentos e redes 4G e 5G para oferecer maior velocidade de internet, comercializando o serviço como sendo 5G. Essa prática, conhecida como 5G DSS e 5G NSA (non-standalone), é permitida pelas regulamentações do setor.

