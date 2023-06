A- A+

EUA Investidores sacam US$ 790 milhões da Binance, em um dia, após corretora ser alvo de ação nos EUA Acusações incluem desvio de fundos de clientes e mentiras sobre controles de segurança implementados

A gigante do setor de criptomoedas Binance teve uma saída líquida de recursos de US$ 790 milhões nas últimas 24 horas. Segundo a empresa de dados Nansen, a maior parte dos saques se deu pelo resgate de aplicações feitas via tokens da Ethereum.

O movimento aconteceu depois que a Securities and Exchange Commission (SEC, a reguladora do mercado americano) acusou a empresa de gestão irregular dos fundos dos clientes, assim como de mentir aos reguladores e investidores sobre suas operações.

O órgão deu entrada com uma ação na Justiça americana para processar a Binance e o CEO Changpeng Zhao por burlar leis dos Estados Unidos, alegando que a corretora violou regras que impedem a oferta de produtos proibidos a pessoas que vivem no país.

No total, foram 13 acusações apresentadas, como, por exemplo, de que a Binance desviou fundos, mentiu ao inflar montantes transacionados e enganou investidores sobre controles de vigilância.

Veja também

Reforma tributária Haddad confirma que União deve contribuir com o Fundo de Desenvolvimento para estados e municípios