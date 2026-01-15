Investigação revelou existência de organização criminosa no Banco Master

A- A+

Os investigadores do esquema que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master apontaram que os supostos crimes praticados revelam a existência de uma organização criminosa que atua desde a década passada. Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, os fatos investigados apontam para um esquema de planejamento de escalada de atividades criminosas.

"Nesse contexto, o histórico juntado pela Polícia Federal a respeito de anteriores investigações serve como indício da existência do crime de organização criminosa estruturada desde a década passada, bem como demonstra que os fatos sob apuração não foram fruto de uma situação ocasional de descontrole. Pelo contrário, tais fatos revelam o planejamento e a escalada das atividades criminosas dos envolvidos e devem ser assim valorados", afirmaram os procuradores.

O trecho foi utilizado na decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra Daniel Vorcaro e outros integrantes da suposta organização criminosa. No documento, o MPF defendeu que a investigação deferia ser da Justiça Federal de São Paulo.

Toffoli considerou, entretanto, que as investigações eram ainda mais amplas do que as da Operação Compliance Zero, que já estavam sob sua relatoria, destacando que havia um contexto de aparente aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização.

