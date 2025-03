A- A+

INVESTIMENTOS Investimento de brasileiros no exterior fica negativo em US$ 100 mi em janeiro de 2025, diz BC O valor é resultado de vendas no montante de US$ 3,171 bilhões e compras de US$ 3,070 bilhões

O saldo de investimentos de brasileiros em ativos no exterior em janeiro ficou negativo em US$ 101 milhões, ante saldo positivo de US$ 2,238 bilhões no mesmo mês de 2024, de acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados na última quinta-feira, 27. O valor é resultado de vendas no montante de US$ 3,171 bilhões e compras de US$ 3,070 bilhões.

No detalhamento dos dados, os investimentos em ações ficaram positivos em US$ 63 milhões, alta de 46% se comparado com o saldo positivo de US$ 43 milhões no mesmo mês do ano passado. O valor é resultado de US$ 418 milhões em compra de ações e US$ 355 milhões em venda.

A aplicação em fundos de investimentos no exterior ficou negativo em US$ 192 milhões, ante saldo negativo de US$ 696 milhões um ano antes. Foram registrados US$ 2,607 bilhões em aplicações em fundos e venda de US$ 2,799 bilhões.

Na renda fixa, os brasileiros tiveram saldo positivo de US$ 29 milhões em janeiro de 2025, uma forte redução ante os US$ 2,891 bilhões investidos no mesmo período do ano passado. O montante é resultado de US$ 45 milhões em compras e US$ 16 milhões em vendas.

Dentro da renda fixa, o maior interesse ficou com títulos de curto prazo, com saldo positivo de US$ 30 milhões. Os títulos de longo prazo tiveram saldo negativo de US$ 1 milhão.

Veja também