BRASIL Investimento Direto no País foi o maior da série para meses de outubro desde 2011, diz BC No acumulado de janeiro a outubro, o IDP atingiu US$ 74,3 bilhões, uma alta de 8,8% frente ao mesmo período de 2024

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta terça-feira, 25, que o ingresso líquido de US$ 10,937 bilhões em Investimento Direto no País (IDP) em outubro deste ano foi o maior para o mês desde 2011. Ele concedeu entrevista coletiva sobre as estatísticas do setor externo, divulgadas pela manhã.

"É o segundo mês seguido em que os Investimentos Diretos no País superam a marca de US$ 10 bilhões, o que é um número bastante significativo", disse o técnico do BC. "Há uma aceleração, nos últimos dois meses, no ritmo de ingresso de Investimento Direto no País."

Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas, o ingresso de recursos foi puxado por operações acima de US$ 1 bilhão e que representam recursos novos. Os lucros reinvestidos caíram frente ao mesmo mês do ano passado.

No acumulado de janeiro a outubro, o IDP atingiu US$ 74,3 bilhões, uma alta de 8,8% frente ao mesmo período de 2024 e o maior nível desde 2014. Quando considerado o acumulado de 12 meses, chegaram a US$ 80,1 bilhões, o maior nível desde 2017.

O técnico destacou que, numericamente, o IDP e o déficit em transações correntes continuam próximos no acumulado de 12 meses O investimento direto superou numericamente o rombo na conta corrente pela primeira vez desde janeiro.



