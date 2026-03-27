Investimento direto no país (IDP) soma US$ 6,754 bilhões em fevereiro, afirma BC
Resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 7,60 bilhões
A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 6,754 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 27.
O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 7,60 bilhões. As estimativas iam de US$ 6,50 bilhões a US$ 12,810 bilhões.
No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 14,923 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 75,852 bilhões, o equivalente a 3,24% do Produto Interno Bruto (PIB).
O BC espera que o IDP some US$ 70 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre. A projeção equivale a 2,7% do PIB.
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Remessa de lucros
A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,112 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central. Em fevereiro de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,620 bilhões.
As despesas com juros externos somaram US$ 1,551 bilhão no mês passado, contra US$ 1,934 bilhão no mesmo mês de 2025.
No acumulado do ano até fevereiro, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 8,766 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 5,212 bilhões.