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BANCO CENTRAL Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 8,912 bilhões em abril, revela BC O Banco Central espera que o IDP some US$ 70 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária do 1º trimestre

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 8,912 bilhões em abril, informou o Banco Central nesta terça-feira, 26. O resultado ficou acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 6,500 bilhões. A mediana das estimativas era de US$ 5,550 bilhões e o piso era de US$ 4,800 bilhões.

No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 29,938 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 79,201 bilhões, o equivalente a 3,28% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera que o IDP some US$ 70 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre. A projeção equivale a 2,7% do PIB.

Remessa de lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,558 bilhões em abril, informou o Banco Central. Em abril de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,375 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,273 bilhões no mês passado, contra US$ 1,667 bilhão no mesmo mês de 2025.

No acumulado do ano até abril, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 18,169 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 10,126 bilhões.

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