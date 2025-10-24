A- A+

banco central Investimento Direto no País soma US$ 10,671 bi em setembro, revela BC No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 63,320 bilhões

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 10,671 bilhões em setembro, informou o Banco Central. O resultado ficou acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 7,50 bilhões. A mediana da pesquisa com analistas do mercado financeiro indicava IDP de US$ 6,0 bilhões, e o piso, US$ 5,0 bilhões.

No acumulado de 2025, conforme o BC, a entrada líquida de IDP soma US$ 63,320 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 75,843 bilhões, o equivalente a 3,47% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro.

Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 988 milhões em setembro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido negativo em US$ 1,684 bilhão

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 416 milhões no mês passado. Em setembro de 2024, havia sido positivo em US$ 246 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 5,001 bilhões em setembro No mesmo mês de 2024, havia sido positivo em US$ 4,396 bilhões.

O investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 2,613 bilhões no acumulado de janeiro a setembro de 2025. O investimento em fundos é negativo em US$ 729 milhões. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo é positivo em US$ 14,259 bilhões.

Taxa de rolagem

A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 137% em setembro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, foi de 90%.

Quando acima da linha de 100%, a taxa mostra que as captações de empresas no mercado externo foram suficientes para rolar os compromissos vencidos no período.

A taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 140% em setembro, contra 205% no mesmo mês de 2024. A taxa dos empréstimos diretos atingiu 137%, contra 69% no mesmo período de comparação.

No acumulado de janeiro a setembro, a taxa de rolagem está em 91%, contra 109% no mesmo período do ano passado.

