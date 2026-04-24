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BANCO CENTRAL

Investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 138 milhões em março, afirma BC

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O prédio do Banco Central, em Brasília O prédio do Banco Central, em Brasília  - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 138 milhões em março, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 24. No mesmo mês de 2025, o resultado havia sido negativo em US$ 2,710 bilhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 534 milhões no mês passado. Em março de 2025, havia sido positivo em US$ 1,771 bilhão.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi negativo em US$ 2,472 bilhões em março. No mesmo mês de 2025, havia sido negativo em US$ 841 milhões.

O investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 7,022 bilhões no acumulado de janeiro a março de 2026. O investimento em fundos é negativo em US$ 2,705 bilhões. O saldo dos títulos negociados no mercado doméstico é positivo em US$ 7,250 bilhões

As estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas, e não refletem exatamente os movimentos de mercado de não-residentes na B3.

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O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 138 milhões em março, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 24. No mesmo mês de 2025, o resultado havia sido negativo em US$ 2,710 bilhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 534 milhões no mês passado. Em março de 2025, havia sido positivo em US$ 1,771 bilhão.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi negativo em US$ 2,472 bilhões em março. No mesmo mês de 2025, havia sido negativo em US$ 841 milhões.

O investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 7,022 bilhões no acumulado de janeiro a março de 2026. O investimento em fundos é negativo em US$ 2,705 bilhões. O saldo dos títulos negociados no mercado doméstico é positivo em US$ 7,250 bilhões

As estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas, e não refletem exatamente os movimentos de mercado de não-residentes na B3.

Remessa de lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,780 bilhões em março, informou o Banco Central. Em março de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,317 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,641 bilhões no mês passado, contra US$ 1,977 bilhão no mesmo mês de 2025.

De janeiro a março, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 13,611 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 7,853 bilhões.

 

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,780 bilhões em março, informou o Banco Central. Em março de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,317 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,641 bilhões no mês passado, contra US$ 1,977 bilhão no mesmo mês de 2025.

De janeiro a março, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 13,611 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 7,853 bilhões.
 

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