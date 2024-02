A- A+

brasil Investimento estrangeiro no Brasil tem queda de US$ 12,6 bilhões no primeiro ano do governo Lula No ano passado, o chamado IDP totalizou US$ 62,0 bilhões ou 2,85% do PIB

Os investimentos diretos no país (IDP) totalizaram US$ 62 bilhões de janeiro a dezembro de 2023. Foi uma queda de US$ 12,6 bilhões em relação ao ano de 2022, quando a entrada de dólar para investimento no país foi de US$ 74,6 bilhões.

Em proporção do Produto Interno Bruto, esse tipo de investimento fechou o ano em 2,85% do PIB. Em 2022, era de 3,82% do PIB.

No mês de dezembro, a saída líquida (superiores às entradas) foi de US$389 milhões, em linha com as saídas líquidas observadas em dezembro de 2022, de US$479 milhões.

Os dados são do Banco Central do Brasil, divulgados nesta segunda-feira (5).

Nesta conta é considerada a participação no capital, com a entrada de recursos para a aquisição ou aumento do capital social de empresas residentes, por exemplo. Entram também nesse combo as chamas operações intercompanhia, como a concessão de créditos pelas subsidiárias ou filiais no exterior a suas matrizes no Brasil.

A queda do Investimento Direto no País é explicada pela redução nos preços das commodities (cotadas em dólar) e também por fatores como o risco fiscal que impactam na atratividade do país.

Veja também

abono salarial PIS/Pasep: consulta é liberada. Veja calendário 2024 e tire suas dúvidas