INVESTIMENTO Investimento estrangeiro no país recua 25% até novembro de 2023, com queda de US$ 19 bilhões

Os investimentos diretos no país (IDP) totalizaram US$ 57,7 bilhões no intervalo de 12 meses até novembro de 2023. Foi uma queda de US$ 19,4 bilhões ou 25,3% em relação ao acumulado até novembro de 2022, quando a entrada de dólar para investimento no país foi de US$ 77,1 bilhões.

Na avaliação mensal, o ingresso líquido (entradas superiores às saídas) foi de US$ 7,8 bilhões em novembro de 2023, ante US$7,6 bilhões em novembro de 2022. Os dados são do Banco Central do Brasil, divulgados nesta quarta-feira.

Nesta conta é considerada a participação no capital, com a entrada de recursos para a aquisição ou aumento do capital social de empresas residentes, por exemplo. O BC também considera as operações intercompanhia, como a concessão de créditos pelas subsidiárias ou filiais no exterior a suas matrizes no Brasil.

A queda no saldo líquido do Investimento Direto no País é explicada pela redução nos preços das commodities (cotadas em dólar) e também por fatores como o risco fiscal que impactam na atratividade do país.

Por outro lado, as transações correntes no Brasil acumularam déficit menor. Houve saldo negativo de US$33,7 bilhões ou 1,62% do PIB nos últimos 12 meses até novembro de 2023.

No mesmo período de 2022, o rombo acumulado era de US$ 49,9 bilhões (3,04% do PIB). A queda das importações e o aumento das exportações explicam esse resultado.

As transações correntes consideram três dados:

A balança comercial de produtos entre o Brasil e outros países, isto é, as exportações e importações;

A balança de serviços das contas externas considera, sobretudo, as compras de brasileiros no exterior, incluindo gastos com importações de serviços financeiros, fretes e aluguel de equipamentos e até gastos de turismo;

A renda primária é o terceiro dado e trata das remessas de dinheiro e pagamentos (lucros, juros e dividendos) que as empresas multinacionais, com filial no Brasil, enviam para o exterior. Nesse cálculo, também estão as remessas que empresas brasileiras recebem do exterior;

No caso da balança comercial, houve superávit de US$ 6,7 bilhões em novembro de 2023, ante saldo positivo de US$ 4,7 bilhões no mesmo período em 2022.

O déficit na conta de serviços totalizou US$3,6 bilhões em novembro de 2023. Em 2022, no mesmo mês, foram US$ 2,6 bilhões deficitários.

Já na chamada renda primária houve saldo negativo de US$4,7 bilhões em novembro de 2023, aumento de 16% na comparação com o déficit de US$4,0 bilhões em novembro de 2022.

