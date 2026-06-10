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Fenearte 2026 Com investimento de R$ 16 milhões, governo de Pernambuco anuncia 26ª edição da Fenearte Feira de artesanato será realizada entre os dias a 19 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

O governo de Pernambuco anunciou nesta quarta-feira (10) detalhes da 26ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte). Realizada entre os dias 8 e 19 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, a feira deste ano contará com o investimento recorde de R$ 16 milhões.

Com o tema “Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma”, a Fenearte contará com a presença de 5 mil artesãos e empreendedores locais, nacionais e mundias, além de cerca de 700 espaços de comercialização.

Durante a apresentação da 26ª edição da feira, que ocorreu no Edifício Palazzo Itália, sede temporária do Centro de Artesanato de Pernambuco, na área central do Recife, a governadora Raquel Lyra destacou a importância da realização da feira para os artesãos e na movimentação econômica que o evento gera para o estado.

"Este ano são mais de R$ 15 milhões de investimento, mais de 5 mil artesãos e 700 unidades de exposição no Centro de Convenções. É uma grande rodada de negócios que movimenta a economia para esses artesãos durante o ano inteiro. São mais de 30 países e 24 estados na maior feira de artesanato da América Latina. É isso que faz o estado crescer, permitindo o povo viver da sua arte", ressaltou.

Em 2025, a Fenearte registrou uma movimentação financeira de R$ 163 milhões, com uma movimentação de 340 mil pessoas e 99,1% de aprovação.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, a expectativa é de que os números desta edição sejam superiores ao do ano passado, especialmente por conta do crescimento da feira. Dentro desse movimento de expansão da feira, nesta edição, a Fenearte vai receber uma comitiva inédita, composta por dez compradores internacionais, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).

"Uma vez que a feira contempla rodada de negócios com países diferentes do nosso - são 10 países que vão participar -, potencializando os resultados da feira e o nosso mercado criativo. A nossa expectativa é de que a movimentação econômica seja superior ao valor do ano passado", projetou.

A diretora-presidente interina da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Roberta Andrade, destacou que o investimento na Fenearte reflete no crescimento da feira para a edição deste ano.

"Queremos ampliar oportunidades, atrair ainda mais visitantes e consolidar a feira e nosso estado como referência nacional e internacional na valorização do artesanato e da cultura como vetores de desenvolvimento", disse.

Já a diretora executiva da Fenearte, Camila Bandeira, ressaltou o crescimento que a Fenearte vem obtendo nos últimos anos e ampliação do diálogo de múltiplas áreas na feira.

"Temos buscado tornar a Fenearte notável, sobretudo para fora de Pernambuco, enquanto a ‘Maior Feira de Artesanato da América Latina’, e consolidá-la enquanto um grande evento de economia criativa. Para isso, ampliamos o diálogo com áreas afins, como a arquitetura, o design, a gastronomia e a moda. Foi também com esse propósito que criamos, em 2023, o Circuito Fenearte”

Moda autoral

O 3º Desafio Mape (Moda Autoral de Pernambuco) também retorna para estimular estudantes de moda e design à criação de moda autoral pernambucana. Quinze finalistas vão desfilar suas produções na programação do espaço Moda Fenearte. Um júri elegerá os três primeiros colocados, que vão receber prêmios em dinheiro.



Circuito Fenearte

Pelo 4º ano, a Fenearte sairá das fronteiras do Centro de Convenções com o Circuito Fenearte - que não se trata de um recorte da feira, mas de uma programação paralela ativada pela Fenearte. O público poderá participar de imersões por ateliês e espaços de arte, cultura e economia criativa na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste.



Ingressos

Os ingressos para a feira já estão à venda, e o link para compra pode ser acessado pelo Instagram @fenearte. Os bilhetes custam R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada), de segunda a quinta-feira, ou R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), de sexta a domingo.

A feira funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e no sábado e domingo, das 10h às 22h.



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