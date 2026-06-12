A- A+

Investimento Governo federal e estadual anunciam investimentos de R$ 110 milhões para o Porto do Recife Além do aporte financeiro, o atracadouro da capital pernambucana inaugurou um museu

O governo federal e o governo de Pernambuco anunciaram, nesta sexta-feira (12), um pacote de investimentos para o Porto do Recife no valor de R$ 110 milhões. Em evento realizado no auditório do atracadouro da capital pernambucana, as gestões assinaram uma ordem de serviço para o início das obras de dragagem dos canais externo e interno do complexo portuário, o termo de compromisso para renovação do sistema de defensas, além da inauguração do Museu do Porto do Recife.

O evento contou com as presenças do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin; do ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Tomé Franca; da vice-Governadora do Estado de Pernambuco, Priscila Krause; do presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel; do prefeito do Recife, Victor Marques; e demais autoridades estaduais e portuárias.

Durante a solenidade, também foi assinado o termo aditivo do Convênio de Delegação de Competências junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, instrumento jurídico que assegura a continuidade da gestão portuária sob responsabilidade da autoridade portuária local.

Na ocasião, Alckmin celebrou os investimentos para a ampliação de operações do porto.

"Esses investimentos vão aprofundar e melhorar o calado, além de promover mais segurança através do sistema de defensas. Celebramos também o princípio da descentralização, porque está sendo prorrogada a delegação da União para o estado. Então foi um grande dia", comemorou.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, reforçou que os investimentos são frutos da reorganização do governo estadual e da parceira firmada com o governo federal. Para ela, a aplicação financeira no porto potencializam o estado.

"Esse dia tem uma importância muito grande, porque ele é consequência de um trabalho de planejamento e de reorganização que foi feito lá atrás. Todos esses investimentos que a gente coloca aqui dá uma competitividade a Pernambuco", destacou.

Já o presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, exemplificou como as obras de dragagem e das defensas beneficiam o atracadouro da capital pernambucana.

"É um momento de alegria para o Porto do Recife, que marca um novo momento. Com as obras da dragagem, teremos mais navios de tamanhos maiores, consequentemente mais desenvolvimento para Pernambuco, mais empregos e dinheiros para a população. Para além da dragagem, também temos a renovação do sistema de defensas, que vão contribuir para atracação seguras de navio, maior ciência e competitividade para o Porto", afirmou.

Investimento

As obras de dragagem dos canais do complexo portuário tem um investimento estimado em R$ 95 milhões com execução entre junho e dezembro de deste ano. A empresa responsável pela execução será a DTA Engenharia.

A obra contempla a manutenção da profundidade do canal de acesso e dos berços de atracação para calados de até 12 metros. Dessa forma, será possível ampliar a capacidade operacional do Porto do Recife e receber embarcações de maior porte.

Um efeito prático da obra é que os cruzeiros voltarão a atracar em frente ao Terminal Marítimo de Passageiros. A expectativa é que esse conforto no embarque e desembarque fortaleça a capital pernambucana como ponto estratégico do turismo náutico na região.

Já a assinatura do termo de compromisso para a instalação de 97 defensas do cais 00 ao cais 10 do Porto do Recife terá investimento de R$ 15 milhões.

A aquisição e instalação de defensas marítimas são uma medida indispensável para assegurar a continuidade das operações com segurança e eficiência, em consonância com as melhorias estruturais em andamento.

Ambas as obras têm previsão de finalização em dezembro deste ano.

Museu

O evento chegou ao final com a inauguração do Museu do Porto do Recife, dentro do complexo portuário. O espaço tem área expositiva de aproximadamente 120m.

O acervo do museu é composto por mais de 200 peças, entre objetos históricos, documentos institucionais e um relevante conjunto iconográfico.

Um destaque são as 36 fotografias originais produzidas no início do século XX pelo fotógrafo português Francisco du Bocage, considerado um dos mais importantes fotógrafos atuantes em Pernambuco entre o século XIX e o século XX.

Veja também