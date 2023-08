Investimentos chineses no Brasil caíram 78% em 2022

A- A+

Os investimentos chineses no Brasil, a maior economia da América Latina, caíram quase 78% no ano passado, atingindo o nível mais baixo desde 2009, ontem o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) nesta terça-feira (29).

O Brasil, que recebeu mais investimentos da China do que qualquer outro país do mundo em 2021 - US$ 5,9 bilhões (R$ 28,7 bilhões) - viu os investimentos do gigante asiático em sua economia caírem para US$ 1,3 bilhão (R$ 6,3 bilhões) em 2022, de acordo com o relatório do grupo.

No entanto, a queda "não necessariamente reflete o desinteresse chinês em investir" no Brasil, acrescentou o CEBC, afirmando que o número de projetos realizados na verdade aumentou 14% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 32.

Ao invés disso, a diminuição foi o resultado da "natureza dos projetos realizados e da ausência de grandes empreendimentos nas áreas de energia, mineração, infraestrutura ou petróleo, que geralmente requerem mais capital", disse Túlio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do CEBC.

Ele afirmou que vários projetos financiados pela China também foram adiantados, “geralmente pela necessidade de licenças ambientais”.

Apesar do aumento dos investimentos chineses, o investimento estrangeiro total no Brasil no ano passado cresceu 95%, atingindo US$ 90,6 bilhões (R$ 441,2 bilhões).

