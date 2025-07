Investimentos de empresas brasileiras nos EUA cresceram 52,3% em uma década, aponta CNI

A- A+

Os investimentos de empresas brasileiras nos Estados Unidos aumentaram 52,3% entre 2014 e 2024, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI). No último ano, a aplicação de capital brasileiro em solo norte-americano chegou a um estoque de US$ 22,1 bilhões.

Segundo a CNI, só entre 2020 e 2024, empresas brasileiras anunciaram mais de US$ 3,3 bilhões em novas operações no território americano. O levantamento aponta que 2.962 empresas brasileiras têm investimentos nos Estados Unidos, o que reforça a “a forte integração econômica entre as duas economias”, de acordo com a confederação.

— Essa é a prova de que o setor produtivo brasileiro vê na integração com os Estados Unidos muito mais que comércio: vê parceria. O avanço dos investimentos de ambos os lados, ao longo dos anos, reforça o caráter complementar e os benefícios mútuos dessa relação — afirma Ricardo Alban, presidente da CNI.

A divulgação acontece em meio à imposição da taxa de 50% imposta pelo governo americano sobre produtos brasileiros importados. A medida entrará em vigor no dia 1º de agosto.

Empresários e representantes do setor produtivo, inclusive a CNI, se reuniram com o governo brasileiro para articular um plano de reação à medida anunciada pelo presidente Donald Trump.

Os setores visados pelos investidores brasileiros nos EUA foram alimentos e bebidas (22,8%), plásticos (12,4%), produtos de consumo (9,8%), software e serviços de TI (9,6%) e metais (9,3%).

O estudo revela que nos últimos cinco anos (2020-2025), 70 empresas brasileiras do setor produtivo anunciaram projetos nos EUA, com destaques para JBS (US$ 807 milhões), Omega Energia (US$ 420 milhões), Companhia Siderúrgica Nacional (US$ 350 milhões), Bauducco Foods (US$ 200 milhões) e Embraer (US$ 192 milhões).

Do outro lado, 186 empresas norte-americanas anunciaram novos negócios no Brasil. Entre as principais companhias estão Bravo Motor Company (US$ 4,3 bilhões), Microsoft (US$ 3 bilhões), CloudHQ (US$ 3 bilhões), Amazon.com (US$ 2,8 bilhões) e New Fortress Energy (US$ 1,6 bilhão).

Veja também