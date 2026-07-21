A- A+

Economia Investimentos de pernambucanos na Bolsa crescem 18,9% e chegam a R$ 10,2 bilhões Estado registra maior alta do Nordeste no primeiro semestre, segundo levantamento da B3

Os investidores pernambucanos ampliaram a participação no mercado de capitais no primeiro semestre de 2026. Segundo dados da B3, o volume aplicado em renda variável no estado alcançou R$ 10,18 bilhões, crescimento de 18,9% em relação ao mesmo período do ano passado, o maior avanço registrado entre os estados do Nordeste.

Além do aumento nos recursos investidos, a quantidade de contas de pessoas físicas também apresentou expansão. Pernambuco encerrou o semestre com 169.752 investidores cadastrados na bolsa de valores, alta de 8,7% na comparação anual.

O desempenho acompanha um movimento observado em todo o país de ampliação do acesso ao mercado financeiro. A popularização das plataformas digitais, a redução das barreiras de entrada e a maior oferta de conteúdos sobre investimentos têm contribuído para atrair novos investidores para a renda variável.

Segundo o consultor de Negócios da Central Sicredi Nordeste, Erli Bandeira, o processo de democratização do mercado de capitais tornou os investimentos mais acessíveis para pessoas físicas.

"O investidor não precisa mais reunir grandes quantias para começar a investir. A possibilidade de realizar pequenos aportes e acompanhar os investimentos por plataformas digitais ampliou significativamente o alcance da renda variável", afirma.

Hoje, a abertura de contas e a aplicação em ações, fundos imobiliários e ETFs podem ser realizadas diretamente por aplicativos de celular, reduzindo a dependência de canais tradicionais do sistema financeiro.

O avanço também é impulsionado pelo maior acesso à informação. Levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) aponta que plataformas como YouTube, Instagram e portais especializados passaram a exercer papel importante na educação financeira e na tomada de decisão dos investidores.

"Existe hoje uma disponibilidade de conteúdo muito maior do que havia há dez ou quinze anos. Cursos, podcasts, vídeos e relatórios gratuitos ajudam o investidor a compreender conceitos que antes pareciam distantes. Esse processo contribui para uma tomada de decisão mais consciente e para o aumento da participação das pessoas físicas na bolsa", destaca Bandeira.

Na avaliação do CEO da SIR Investimentos, Sérgio Guedes, o crescimento da base de investidores também reflete o amadurecimento do mercado brasileiro.

"Hoje, o investidor tem muito mais acesso à informação, a assessoramento especializado, às plataformas de investimento e a produtos que antes eram restritos a um público menor. Esse cenário contribui para que mais pessoas busquem diversificar seu patrimônio e enxerguem os investimentos como parte do planejamento financeiro de longo prazo", afirma.

O cooperativismo de crédito também acompanha essa expansão. Dados do Sicredi mostram que o volume aplicado em produtos de renda variável por associados em Pernambuco chegou a R$ 160,4 milhões em maio deste ano, alta de 86,08% em relação ao mesmo período de 2025. No mesmo intervalo, a quantidade de produtos ativos cresceu 12,15%, alcançando 3.748.

Para Bandeira, o crescimento vai além da busca por maior rentabilidade e demonstra uma mudança no perfil do investidor brasileiro.

"O que antes era percebido como algo distante ou restrito passou a fazer parte da realidade de um número cada vez maior de pessoas em todas as regiões do país, incluindo Pernambuco", conclui.

Dados da B3 indicam que a participação de investidores das regiões Norte e Nordeste vem crescendo acima da média nacional desde 2020, consolidando a expansão do mercado de capitais para além dos tradicionais centros econômicos brasileiros.

Veja também