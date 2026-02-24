A- A+

AUMENTO Investimentos de pessoa física chegam a R$ 8,589 tri em dez/2025, alta de 15,5%, diz Anbima O segmento Private cresceu 14,9%, enquanto o Varejo Tradicional, 10,3%

O volume financeiro de investidores pessoa física cresceu 15,5% ao alcançar, no fim do ano passado, R$ 8,589 trilhões. Em dezembro de 2024, esse montante era de R$ 7,436 trilhões. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e foram divulgados nesta tarde.

O segmento de Varejo de Alta Renda lidera o crescimento, com R$ 548 bilhões, um aumento de 21,2% no mesmo período. O segmento Private cresceu 14,9%, enquanto o Varejo Tradicional, 10,3%.

Em relação ao número de contas, o varejo tradicional lidera com 168.122.934 contas, enquanto o público do Varejo de alta renda possui 22.777.677 contas e o Private chegou a 166.841 em dezembro de 2025. Quanto ao aporte médio por investidor em 2025, o Private lidera com R$ 15,80 milhões, enquanto no varejo tradicional a média é de R$ 14,9 mil. No segmento de Varejo de Alta Renda, houve uma redução de R$ 171 mil em dezembro de 2024 para R$ 137 mil em dezembro de 2025, uma queda de quase 20%.

Regiões

O Sudeste continua liderando o volume financeiro com R$ 5,74 trilhões, seguido pelo Sul com R$ 1,45 trilhão, Nordeste com R$ 790 bilhões, Centro-Oeste com R$ 449 bilhões e Norte com R$ 155 bilhões. Com exceção da região Sudeste, o varejo tradicional representa mais de 40% em todas as demais regiões no volume financeiro.

Produtos

O CDB lidera em todas as regiões do País como o instrumento mais utilizado. As ações só figuram entre os cinco instrumentos queridinhos do investidor somente na região Sudeste. Fundos de Renda Fixa, previdência e isentos também estão no "top 5" de todas as regiões.

Já o produto de investimento com o maior crescimento em termos porcentuais no ano passado foi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Os FIDCs registraram alta de 122,8% com R$ 51,9 bilhões em volume, seguido pelos fundos negociados em Bolsa (ETFs, na sigla em inglês), que avançaram 47,8%, totalizando R$ 18,3 bilhões.

Já o volume das Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) caiu 13,6%, seguidas por Multimercados com queda de 1,9%, produtos cambiais, com queda de 1,8%, e a poupança teve retração de 1,1%

A previdência privada contava, em dezembro de 2025, com R$ 1,545 trilhão em volume financeiro. Esse total está distribuído da seguinte forma: 55,1% está com o Varejo de Alta Renda, 27,1% com o Varejo Tradicional e 17,7% com o Private. Já na parte de fundos, a liderança é do Private, com 45,5% do volume financeiro; o Varejo de Alta Renda responde por 36% e o Varejo Tradicional por 18,5% de um total de R$ 2,04 trilhões em volume financeiro.



Veja também