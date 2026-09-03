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Mercado financeiro Investimentos de pessoa física crescem 6,4% no 1º semestre, a R$ 9,141 tri, diz Anbima O destaque ficou com o segmento de varejo alta renda, que avançou 7,8%, para R$ 3,372 trilhões

O volume financeiro de investidores pessoa física chegou a R$ 9,141 trilhões em junho de 2026, uma alta de 6,4% ante o fechamento de dezembro de 2025, quando estava em R$ 8,588 trilhões. O destaque ficou com o segmento de varejo alta renda, que avançou 7,8%, para R$ 3,372 trilhões, seguido pelas altas de 5,2% no private, para R$ 2,774 trilhões, e de 6,1% no varejo tradicional, para R$ 2,995 trilhões.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 3, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Com crescimento de 22% em número de contas no private, para mais de 203 mil, o tíquete médio dos investimentos caiu 13,8% no segmento, para cerca de R$ 13,6 milhões.

Já o varejo tradicional tem mais de 180,6 milhões de contas (+5,8%) e tíquete médio de R$ 14,6 mil, enquanto o varejo alta renda tem mais de 24,6 milhões de contas (+8,2%) e tíquete médio de R$ 136,8 mil.

Região

A Anbima também mostra que a alta renda avança em todo o País, com destaque para os totais no Centro-Oeste (39,4%) e Sudeste (39,1%). Já o private cresce no Norte (de 14,9% para 15,5%), Nordeste (de 18,6% para 19,2%) e Centro-Oeste (de 17,9% para 18,6%). No Sul e no Sudeste, o segmento private encolheu em relação ao total: de 29,5% para 29% no Sul e de 34,1% para 33,7% no Sudeste.

O varejo tradicional segue predominante em quase todas as regiões, com 49,1% no Norte, 42% no Centro-Oeste, 42,8% no Sul e 45,2% no Nordeste. No Sudeste, o total fica em 27,2%, abaixo dos demais segmentos.

Por outro lado, o destaque em crescimento de volume financeiro total fica com o Sudeste, que adicionou mais de R$ 320 bilhões no primeiro semestre, para mais de R$ 6 trilhões. Nas demais regiões, os volumes são de R$ 171,5 bilhões no Norte, R$ 492,8 bilhões no Centro-Oeste, R$ 1,5 trilhão no Sul e R$ 860,6 bilhões no Nordeste.

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