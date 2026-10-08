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dia do nordestino Investimentos de R$ 2,8 bilhões mostram peso do Nordeste na estratégia da Ambev Companhia mantém 12 unidades industriais, 20 centros de distribuição e 87 revendedores na região; novo aporte de R$ 300 milhões amplia produção no Maranhão

O Nordeste entrou no mapa de expansão da indústria de bebidas com investimentos bilionários, ampliação da capacidade produtiva e uma estrutura que envolve fábricas, centros de distribuição, revendedores e uma extensa cadeia de fornecedores e serviços. Nos últimos cinco anos, a Ambev destinou cerca de R$ 2,8 bilhões à região, segundo dados da companhia.

Atualmente, a operação nordestina reúne 12 unidades industriais, 20 centros de distribuição e 87 revendedores. No Maranhão, onde está uma das principais unidades da empresa, a cadeia relacionada à operação gera mais de 18 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, de acordo com a companhia.

Um dos investimentos mais recentes está concentrado na Fábrica Equatorial, em São Luís. A unidade recebeu R$ 300 milhões para ampliar a capacidade produtiva e iniciar a fabricação da Spaten. O aporte faz parte de uma estratégia de avanço da empresa no mercado de cervejas premium, segmento que cresceu mais de 200% para a Ambev desde 2019.

Com cinco linhas de envase, a fábrica tem capacidade para produzir até 150 mil garrafas e 130 mil latas por hora e abastece mais de sete estados das regiões Norte e Nordeste. Desde a inauguração, os investimentos na unidade já ultrapassaram R$ 1,2 bilhão.

A regionalização da produção também tem impacto sobre a logística. Ao fabricar localmente produtos que antes precisavam ser transportados de outras regiões, a companhia reduz distâncias e custos de distribuição e amplia a oferta de marcas de maior valor agregado no mercado nordestino.

Da fábrica ao consumidor

O efeito econômico da operação, no entanto, não fica restrito às linhas de produção. A cadeia envolve distribuição, comércio, pontos de venda, fornecedores e serviços que participam da chegada dos produtos ao consumidor.

É nesse ambiente que atua Risonete Silva. Potiguar do Rio Grande do Norte, ela trabalha há 33 anos na Ambev e atualmente é gerente de Planejamento e Performance da companhia no Maranhão. A trajetória permite acompanhar de perto a relação entre a operação industrial e a economia local.

“Meu trabalho me permite olhar para a operação de uma forma mais ampla e entender como tudo se conecta: a produção, as pessoas, os parceiros e a região, contribuindo para a geração de renda e circulação da economia na região”, afirma.

Na ponta do consumo, a dimensão regional também influencia as decisões das empresas. Para Rafaela Macedo, gerente regional de marketing da GEO NE, entender as particularidades de cada mercado é parte importante da estratégia comercial.

“Você não consegue pensar no consumo de varejo sem antes entender as pessoas que estão ali. Cada estado e cidade têm seus hábitos, seus momentos e seu jeito de celebrar. O desafio é justamente encontrar formas de estar presente sem tratar todo o Nordeste como se fosse uma coisa só, afinal somos muito plurais nas individualidades”, explica.

Impactos

O impacto econômico também aparece no setor de eventos. Em Salvador, o produtor Guto Ulm, sócio da 2GB Entretenimento, acompanha uma cadeia que envolve fornecedores, montagem, segurança, equipes técnicas, artistas e comunicação.

No caso do Camarote Brahma Salvador, o planejamento começa ainda na Quarta-Feira de Cinzas do ano anterior. A antecedência dá uma dimensão da quantidade de profissionais e empresas envolvidas na realização de um grande evento.

“Criar uma grande experiência exige planejamento de longo prazo, conhecimento do território, entendimento do público e atenção a cada detalhe. No fim, o objetivo é fazer com que tudo reflita a identidade daquele lugar”, afirma Guto.

A lógica se repete em diferentes segmentos: o produto que chega ao consumidor é apenas a etapa final de uma cadeia que começa na indústria e passa por logística, comércio, serviços e eventos.

Empreendedorismo e qualificação

A movimentação econômica também passa por iniciativas voltadas à geração de renda. Por meio do Instituto BORA, cerca de 70 dos mais de 130 projetos cadastrados pela plataforma têm atuação no Nordeste.

Entre eles, 21 são voltados ao empreendedorismo e 13 à capacitação e qualificação profissional. A proposta é ampliar as oportunidades de geração de renda por meio de formação e apoio a negócios.

O conjunto dos números ajuda a dimensionar o tamanho dessa cadeia no Nordeste. São bilhões de reais em investimentos, unidades industriais e logísticas espalhadas pela região e milhares de empregos ligados direta ou indiretamente à atividade.

No Dia do Nordestino, celebrado neste 8 de outubro, as histórias de quem trabalha nessa cadeia ajudam a mostrar um aspecto que vai além das celebrações: o Nordeste também é um mercado consumidor relevante, um polo de produção e um território estratégico para investimentos e expansão de negócios.

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