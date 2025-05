Investimentos devem ser declarados no IR 2025; omissão pode levar à malha fina

A- A+

Leia também

• Dívida dos brasileiros sobe e já corrói 27% da renda, maior patamar desde início do Desenrola

• Imposto sobre remessas viola tratado fiscal entre México e EUA, segundo Sheinbaum

• Renda familiar real per capita cresce na maioria dos países em 2024, afirma OCDE

Contribuintes obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda (IR 2025) precisam informar todos os investimentos feitos em seu nome, no de seus dependentes e também daqueles que recebem pensão alimentícia (alimentandos). Omissões ou erros nesses dados podem resultar em multa aplicada pela Receita Federal e até inclusão na malha fina.

Além disso, certos investimentos tornam a entrega da declaração obrigatória. É o caso de contribuintes que, em 2024:

Obtiveram lucro com a venda de ações sujeitas à tributação;

Receberam lucros e dividendos de aplicações no exterior;

Tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200 mil;

Venderam mais de R$ 40 mil em ações, independentemente de lucro ou prejuízo.

O que declarar

Entre os investimentos que devem ser informados estão:

Poupança

CDB, RDB, Tesouro Direto e letras de câmbio

LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures

Fundos de investimento

A declaração correta evita problemas com a Receita, que cruza os dados enviados pelos contribuintes com informações repassadas por bancos, corretoras, financeiras e exchanges do Brasil e do exterior.

Há exceções. Não é preciso declarar:

Conta-corrente, poupança e outros investimentos com saldo de até R$ 140;

Ações ou ouro adquiridos por até R$ 1.000.

Apesar de facultativa, a recomendação de especialistas é incluir essas informações na declaração para maior transparência e organização patrimonial.

Cuidados na hora de declarar

Para preencher corretamente a declaração, o contribuinte deve reunir os informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras e, no caso de operações na Bolsa de Valores, comprovantes e notas fiscais.

Quem opta pela declaração pré-preenchida já encontra parte das informações no sistema da Receita. No entanto, é fundamental revisar todos os dados. Consultores alertam para possíveis erros em saldos, CNPJs incorretos e contas vinculadas ao CPF do contribuinte que não pertencem a ele.

Os investimentos devem ser informados nas fichas "Bens e Direitos" e "Rendimentos" do Programa Gerador da Declaração (PGD), pelo aplicativo da Receita ou no portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Aplicações com ganho variável, como ações, só podem ser declaradas pelo programa instalado no computador, já que o aplicativo e a versão online não têm campos específicos para esse tipo de investimento.

Veja também