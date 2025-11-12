A- A+

Ativos Investimentos em ativos digitais crescem mais de 60% em Pernambuco Estado ocupa a 8ª posição no país e registra aumento de 40% no número de investidores; público jovem lidera o movimento

O mercado de ativos digitais vem ganhando força em Pernambuco. Segundo levantamento do MB | Mercado Bitcoin, plataforma líder em investimentos digitais na América Latina, o volume de investimentos no estado cresceu mais de 60% desde o início de 2025, consolidando Pernambuco na 8ª posição entre os estados que mais aplicam em criptoativos no Brasil.

O aumento acompanha um crescimento de 40% no número de investidores pernambucanos, com destaque para o público jovem: a maioria dos aplicadores está na faixa etária de 25 a 34 anos, o que coloca o estado entre os que têm o perfil de investidor mais jovem do Nordeste.

A alta reflete o avanço da popularização das criptomoedas, antes restritas a um público mais especializado. Hoje, ativos como o bitcoin, o USDT e a Solana são os mais negociados pelos pernambucanos. O bitcoin, moeda digital mais conhecida do mundo e oitavo ativo mais valioso do planeta, foi o investimento mais lucrativo da última década, com rentabilidade de 178% apenas em 2024.

O levantamento integra as ações da Semana do Investidor, promovida pelo Mercado Bitcoin entre 11 e 14 de novembro, com o objetivo de incentivar o hábito de investir, promover a conscientização financeira e apresentar o perfil do investidor digital brasileiro.

Uma das vantagens do mercado de criptoativos é a acessibilidade. Não é necessário investir grandes quantias para começar: é possível comprar frações de criptomoedas, conforme a capacidade financeira de cada pessoa. O mesmo vale para aplicações em Renda Fixa Digital, que permitem aportes a partir de R$ 100. Além disso, os investimentos podem ser feitos 24 horas por dia, sete dias por semana, proporcionando mais liberdade e controle do que o mercado tradicional, restrito ao horário comercial.

