Departamento do Comércio Americano
Investimentos em construção nos EUA recuam 0,3% em janeiro ante dezembro
Resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet
Investimentos em construção nos EUA recuam 0,3% em janeiro ante dezembro - Foto: Getty Images via AFP
Os investimentos em construção nos Estados Unidos caíram 0,3% em janeiro ante dezembro, ao ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,19 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 23.
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O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta mensal de 0,3% no período.
Na comparação anual, os investimentos mostraram expansão de 1% em janeiro.