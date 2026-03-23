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Departamento do Comércio Americano Investimentos em construção nos EUA recuam 0,3% em janeiro ante dezembro Resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet

Os investimentos em construção nos Estados Unidos caíram 0,3% em janeiro ante dezembro, ao ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2,19 trilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 23.

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta mensal de 0,3% no período.

Na comparação anual, os investimentos mostraram expansão de 1% em janeiro.

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