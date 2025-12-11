A- A+

AEROPORTOS Investimentos em Guarulhos e Congonhas devem somar R$ 8 bi, diz Silvio Costa Filho Montante inclui aportes públicos e das concessionárias dos aeroportos

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que investimentos nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, em São Paulo, somam mais de R$ 8 bilhões. Nesta quinta-feira (11) o plano de investimentos do aeroporto internacional de Guarulhos foi anunciado, com um total de R$ 2,5 bilhões até 2029.

O montante inclui aportes públicos e das concessionárias dos aeroportos. O grupo Aena, que controla o Aeroporto de Congonhas, já anunciou em 2024 o investimento de R$ 2 bilhões para ampliação e modernização das instalações.

Em Guarulhos, há também R$ 1,8 bilhão direcionado para galpões nos terminais logísticos. O valor vem do programa Investe + Aeroportos, de acordo com o ministro.

Costa Filho disse ainda que o ministério montou um grupo de trabalho junto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para acompanhar os eventos meteorológicos no Estado de São Paulo nos últimos dois dias. Foram mais de 110 voos cancelados no período por causa dos fortes ventos.

