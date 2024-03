A- A+

Brasil Investimentos em publicidade digital crescem no Brasil Esse tipo de investimento correspondeu a 67% do total no período

Entre janeiro e junho de 2023, o investimento em publicidade digital no Brasil registrou um crescimento de 11% e movimentou R$16,4 bilhões, de acordo com o estudo Digital AdSpend Brasil, produzido pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media.

O relatório mostra ainda que esse crescimento foi impulsionado pelos pequenos e médios anunciantes, que aumentaram em 13% seus investimentos. Os cinco setores que concentraram mais de 60% do investimento em publicidade digital foram: comércio (27,18%), serviços (13,35%), mídia (7,81%), eletrônicos e informática (5,96%), e financeiro e securitário (5,94%).

O estudo apontou também um aumento de 15% na compra de anúncios através de agências especializadas em publicidade digital. Esse tipo de investimento correspondeu a 67% do total no período, enquanto o aporte realizado diretamente pelos anunciantes ficou em 33%.

Para Thiago Neves, CEO da Agência Aritimos e autor do e-book “A Arte de Vender Qualquer Coisa”, tais dados revelam uma tendência clara no mercado brasileiro, onde as empresas, especialmente as de menor porte, estão reconhecendo o valor e o potencial da publicidade digital.

“Com a ampliação do acesso à internet e o crescimento das mídias sociais, as empresas precisam estar presentes onde os consumidores estão, e hoje isso significa estar online”, acrescenta Thiago.

Ainda de acordo com o estudo Digital AdSpend Brasil, mais da metade dos investimentos em publicidade online (55%) foram destinados às plataformas de redes sociais, seguido por sites de pesquisas (30%), publishers e verticais (15%). Com relação aos formatos de publicidade, 37% foram direcionados para vídeo, 33% para display (formatos estáticos e animados como banners, ads, posts, gifs etc.) e 30% para search (mecanismos de busca).

Conforme destaca Thiago Neves, essa distribuição de investimentos reflete a mudança de comportamento do consumidor, que cada vez mais utiliza as redes sociais e os sites de pesquisa como fontes primárias de informação e entretenimento. 'Essas plataformas se tornaram espaços ideais para as marcas se conectarem com seu público-alvo e aumentar suas vendas. No entanto, para que uma estratégia de publicidade digital seja realmente efetiva, é importante contar com o suporte de especialistas”, ressalta o CEO da Agência Aritimos

Segundo um estudo realizado pela Resultados Digitais em parceria com a Rock Content, 95% das empresas reconhecem que suas estratégias de marketing digital têm algo a melhorar. Além disso, 32,5% dos negócios acreditam que suas estratégias online não são nada eficientes.

“Isso acontece porque muitas empresas ainda não compreenderam completamente a complexidade do marketing digital. Investir em publicidade online requer conhecimento técnico e uma abordagem estratégica bem definida. O ideal é sempre buscar a expertise de uma agência para colher bons resultados”, explica Thiago

O estudo demonstrou também que apenas 7% dos negócios possuem um time digital sênior, com metas próprias de geração de demanda. Em 31% das empresas, existem algumas pessoas comandando funções digitais básicas, mas sem metas compartilhadas. Quase o mesmo tanto de negócios, 29,70%, possui uma só pessoa responsável pelo marketing digital, mas ela não tem conhecimentos específicos

“Algumas empresas ainda têm uma certa resistência em contratar agências especializadas em publicidade digital. Geralmente, elas confiam na famosa propaganda boca a boca, mas isso gera um gargalo gigante. Nenhuma empresa pode depender apenas da boa vontade de seus clientes em indicar o seu trabalho. O ideal é transformar o “boca a boca” em um programa de indicação e trabalhar simultaneamente com estratégias de marketing digital e tráfego pago, que têm maior potencial para atrair clientes qualificados”, sugere Thiago.

Conforme aponta o estudo da Resultados Digitais, a maioria das empresas destina de 1% a 2% do faturamento ao marketing digital. Cerca de 17% dos negócios dedicam um pouco mais: de 3% a 4% do faturamento.

“Independentemente do percentual de investimento, é importante que as empresas implementem um funil de vendas com tráfego pago e outras estratégias de marketing digital. Também é recomendado utilizar o gerenciador de anúncios das redes sociais, pois essa ferramenta tem um grande poder de segmentação, onde é possível focar 100% em otimização para vendas. Ao contratar uma agência para gerenciar essas estratégias, a empresa pode obter resultados em até 90 dias e alcançar um aumento significativo nas vendas”, finaliza Thiago.

Veja também

Petróleo Petróleo sobe impulsionado pelo risco sobre a produção russa