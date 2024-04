Investindo em inteligência artificial, Amazon utiliza tecnologia para alavancar os serviços

A- A+

SÃO PAULO - Responsável por gerenciar uma rede logística composta por mais de 10 centros de distribuição - incluindo um em Pernambuco - e 64 estações de entrega, a Amazon Brasil tem investido em inteligência artificial para otimizar os processos dentro da empresa.

Citada como o e-commerce preferido de 15% dos brasileiros, a multinacional utiliza tecnologia em quase todos os processos de compra e venda.

A IA está presente desde a montagem do ranking de produtos, selecionados de acordo com as preferências da região e do próprio cliente, até o processo de entrega que é feito com rotas montadas pela inteligência artificial em conjunto com tecnologias de rastreamento.

O uso da inteligência artificial na empresa é dividido entre a IA de personalização e generativa. No primeiro modelo, a inteligência artificial aparece como forma de auxiliar os compradores na navegação do catálogo. Para compradores do Nordeste, por exemplo, ele costuma ser montado com opções de frete grátis ou rápido entre as prioridades.

De acordo com o presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini, a composição é baseada nas preferências da região.

“Com o tempo nós notamos que os consumidores do Nordeste preferem produtos com entrega mais rápida. Algumas vezes, eles não se importam de pagar uma pequena diferença no preço desde que o produto chegue antes”, afirmou.

Presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini | Foto: Amazon/Divulgação

Outro uso da inteligência artificial está na apresentação das avaliações. Em produtos cujo número de reviews é alto, a IA é responsável por identificar temas em comum nas avaliações e destacar o assunto para os consumidores.

Capacitação para a Inteligência Artificial

O uso mais frequente da tecnologia também levou a empresa a criar um curso destinado ao aprimoramento das habilidades com a inteligência artificial generativa.

Batizada de “AI Ready", a iniciativa da Amazon pretende oferecer o treinamento gratuito para 2 milhões de pessoas em todo o mundo até 2025. Por meio do programa, são oferecidos oito novos cursos gratuitos de IA e IA Generativa, abertos a qualquer pessoa.

Além disso, a Amazon também oferta um treinamento gratuito de habilidades em computação em nuvem. Para participar, é preciso realizar as inscrições por meio da AWS Educate que está disponível neste link.

