Economia Invicto entra em nova fase com evolução de marca e campanha que reforça posicionamento no mercado Trabalho de renovação foi conduzido a partir de estudos e pesquisas de mercado

A Invicto, marca do portfólio de lavanderia e limpeza da ASA Indústria, dá início a um novo capítulo em sua trajetória com um rebranding completo. A marca se reposiciona com mais força no mercado, trazendo novidades em formulação, identidade visual e embalagens. A transformação reflete os esforços da companhia para elevar a performance da linha e fortalecer ainda mais sua conexão com os consumidores.

O trabalho de renovação foi conduzido ao longo dos últimos três anos, a partir de estudos e pesquisas de mercado que apontaram caminhos para tornar a marca ainda mais competitiva. As fórmulas foram aprimoradas, com destaque para o uso de enzimas que potencializam a limpeza e removem manchas difíceis com mais eficiência, além da boa performance na proteção das cores, sendo um produto versátil para roupas brancas e coloridas.

As embalagens também passaram por uma repaginação completa, ganhando uma estética mais moderna, prática e condizente com o novo momento da marca, garantindo mais destaque nas gôndolas e elevando a percepção de qualidade por parte dos consumidores. Todo esse movimento se soma a uma nova identidade visual e a um logotipo reformulado, que agora traduzem de forma mais clara os atributos de performance, confiança e tecnologia que fazem parte do DNA da Invicto.

Linha Invicto, marca do portfólio de lavanderia e limpeza da ASA Indústria - Divulgação

“Nossa proposta com o relançamento da Invicto é consolidar a marca como uma aliada real na rotina dos consumidores. Investimos em tecnologia, design e comunicação para entregar uma linha de alta performance, com o apelo sensorial da perfumação e a eficiência que o cuidado com as roupas exige. Invicto está mais forte e mais preparada para seguir crescendo no coração dos lares brasileiros”, afirma Sylvia Sarubbi, Diretora de Marketing do Grupo ASA.

O reposicionamento é ancorado na campanha publicitária “Se é Invicto, sua vida sai ganhando”, já em exibição nos principais canais digitais e offline nas praças estratégicas. A comunicação explora os benefícios funcionais e emocionais da marca, mostrando como os produtos Invicto acompanham e facilitam o dia a dia das pessoas, reforçando o conceito de vitória e superação nas pequenas batalhas cotidianas.

Invicto é uma das mais de 12 marcas da ASA Indústria, companhia com forte atuação no Nordeste e presença em diversas regiões do Brasil. No portfólio do grupo estão nomes como Bem-te-vi, Vitamilho, Palmeiron, Certo e Baby&Baby.

