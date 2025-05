A- A+

Imposto IOF mais caro; entenda o que muda Com as mudanças, cartão de crédito e débito internacional subiu de 3,38% para 3,5% com as medidas anunciadas

Entre as alterações no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciadas pelo Ministério da Fazenda, destacou-se o aumento da alíquota para transações com cartão de crédito e débito internacional. A medida, que visa ampliar a arrecadação em R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026, faz parte de um pacote de ajustes fiscais.

Segundo o governo federal, o objetivo das mudanças é "uniformizar as alíquotas, evitar distorções e contribuir para a estabilidade cambial". No entanto, após o anúncio, a repercussão negativa no mercado financeiro levou o governo a recuar parcialmente.

Em publicação na rede social X, o Ministério da Fazenda informou que decidiu manter zerada a alíquota do IOF sobre aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior — que inicialmente seria elevada para 3,5%.

Além disso, a equipe econômica confirmou que o envio de recursos ao exterior por pessoas físicas, destinado a investimentos, continuará sujeito à alíquota atual de 1,1%, sem alterações.

Como parte do esforço para cumprir o arcabouço fiscal, o governo também anunciou um congelamento de R$ 31,3 bilhões no orçamento de 2025. Do total, R$ 10,6 bilhões correspondem a bloqueio imediato, enquanto R$ 20,7 bilhões referem-se a contingenciamento.

As medidas integram a estratégia da equipe econômica para fortalecer o equilíbrio fiscal e assegurar maior estabilidade cambial e financeira no país.

