Ter, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tecnologia

iOS 26: quais modelos de iPhone são compatíveis com o novo sistema da Apple? Veja lista

Sistema operacional chega ao público junto com o anúncio do iPhone 17

Reportar Erro
Novo iOS 26 traz design inspirado no Vision Pro com interface "Liquid Glass", com visual translúcido para iPhones Novo iOS 26 traz design inspirado no Vision Pro com interface "Liquid Glass", com visual translúcido para iPhones  - Foto: Divulgação

Junto com o anúncio do iPhone 17, a Apple divulga nesta terça-feira, durante o seu evento chamado de "Queixos vão cair", a data para que os usuários baixem o IOS 26, a nova versão de seu sistema operacional.

No entanto, assim como em atualizações anteriores, nem todos os iPhones poderão receber o noov sistema. Então, quais modelos são compatíveis com o iOS26?

Leia também

• Quando o iOS 26 será lançado? Veja data do lançamento da Apple

• iPhone 17: veja preço, duração da bateria, câmera e tudo sobre o evento de lançamento da Apple

• Quanto vai custar o iPhone 17? Veja possíveis valores do lançamento da Apple

Confira a lista:

Aparelhos compatíveis com o iOS 26
iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração e posterior)

Quais iPhones não serão compatíveis com o iOS 26?
Os demais modelos lançados antes das versões citadas acima não poderão rodar o iOS 26. Isso inclui modelos como o iPhone X, XS, XR e XS Max.

O que esperar do iOS 26?
O iOS 26 traz uma nova estética, com a introdução do “Liquid Glass”, uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida. O novo visual pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.

Há ainda novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o ChatGPT.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter