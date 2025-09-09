iOS 26: quais modelos de iPhone são compatíveis com o novo sistema da Apple? Veja lista
Sistema operacional chega ao público junto com o anúncio do iPhone 17
Junto com o anúncio do iPhone 17, a Apple divulga nesta terça-feira, durante o seu evento chamado de "Queixos vão cair", a data para que os usuários baixem o IOS 26, a nova versão de seu sistema operacional.
No entanto, assim como em atualizações anteriores, nem todos os iPhones poderão receber o noov sistema. Então, quais modelos são compatíveis com o iOS26?
Confira a lista:
Aparelhos compatíveis com o iOS 26
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2ª geração e posterior)
Quais iPhones não serão compatíveis com o iOS 26?
Os demais modelos lançados antes das versões citadas acima não poderão rodar o iOS 26. Isso inclui modelos como o iPhone X, XS, XR e XS Max.
O que esperar do iOS 26?
O iOS 26 traz uma nova estética, com a introdução do “Liquid Glass”, uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida. O novo visual pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.
Há ainda novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o ChatGPT.