Agricultura familiar IPA abre inscrições para a nova edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco Serão selecionados 250 expositores de todas as regiões do estado

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) lançou o edital da segunda edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar (FENEAF). O evento acontecerá de 11 a 14 de setembro de 2025, na sede, localizada no Bairro do Bongi, em Recife.

Este ano, a FENEAF integra a programação oficial dos 90 anos do IPA, considerado um marco histórico para pesquisa, desenvolvimento e extensão rural em Pernambuco. Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, a feira visa fortalecer a agricultura familiar e ampliar oportunidades de comercialização para produtores.

A expectativa é reunir uma grande diversidade de produtores e celebrar a importância da agricultura familiar na construção de um campo mais justo e produtivo.

Inscrição

A feira também valoriza a produção local e promove a inclusão de mulheres, jovens e comunidades tradicionais, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento rural sustentável. Dessa forma, 250 expositores de todas as regiões do estado serão selecionados, com foco na comercialização de produtos alimentícios da agricultura familiar.

As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário eletrônico que permanecerá aberto de 17 de julho a 5 de agosto de 2025. Os interessados devem preencher as informações exigidas e enviar os documentos obrigatórios como: termo de compromisso, termo de direito de imagem e fotos dos produtos.

Acesse o edital completo e os anexos neste link e preencha o Formulário de inscrição aqu i.

