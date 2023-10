A- A+

Agricultura familiar IPA anuncia 1ª Feira Integrada de Produtos da Agricultura Familiar, no Recife O evento será realizado de 19 a 22 de outubro, na sede do IPA

Com o intuito de valorizar o produtor da agricultura familiar, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) anunciou, nesta quarta-feira (3), a realização da 1ª Feira Integrada de Produtos da Agricultura Familiar (Fipagri). O evento é gratuito e aberto ao público.

A feira será realizada de 19 a 22 de outubro, na sede do IPA, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, e apresentará produtos da agricultura familiar - alguns inéditos -, a exemplo da geleia de mandacaru e mini beijus coloridos de tapiocas, entre outros.

O evento contará com 200 estandes, com cerca de 500 produtos da agricultura familiar de todo o Estado. O espaço Cozinha de Família, coordenado pelo chef César Santos, também faz parte da programação. No evento haverá, ainda, banca de negócios com representantes de associações, instituições financeiras e da área econômica, seminário e salas temáticas.

O evento foi idealizado com o objetivo de apoiar a agricultura familiar e mostrar a importância de oferecer à população produtos criativos, frescos e saudáveis, além de fortalecer a economia local.

