Negócios IPA promove II Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco Evento reunirá mais de 500 produtores de 113 municípios, com estandes, atrações culturais e experiências interativas para o público

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) lançou, nesta terça-feira (2), a segunda edição da Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf). O evento será realizado de 10 a 14 de setembro, na sede do instituto, no bairro da Torre, no Recife, e promete reunir diversidade cultural, oportunidades de negócios e experiências para toda a família.

Com o tema “Tradição que Cultiva o Futuro”, a feira reforça a importância da agricultura familiar no estado, responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos pernambucanos e que movimenta mais de R$ 700 milhões por mês. Atualmente, mais de 230 mil famílias produzem em todas as regiões de Pernambuco.

Segundo o presidente do IPA, Miguel Duque, a Feneaf vai além da exposição de produtos.

"A Feneaf é um gesto do Governo de Pernambuco de valorização dos trabalhadores da agricultura familiar. Aqui, eles poderão fazer networking, ampliar contatos e fortalecer a comercialização de seus produtos — destacou", afirmou.

A edição deste ano registrou número recorde de inscrições e contará com 520 produtores distribuídos em 250 estandes, ocupando uma área de 4.600 m². Serão quatro pavilhões reunindo expositores de 113 municípios. A expectativa é receber 25 mil visitantes e gerar um impacto econômico direto de mais de R$ 10 milhões.

A estrutura do evento contará com Espaço Kids, áreas dedicadas a povos e comunidades tradicionais — como indígenas, quilombolas e pescadores —, além do Memorial IPA 90 Anos e da Experiência IPA 360°, que permitirá ao público vivenciar práticas da agricultura familiar por meio de óculos de realidade virtual. Também haverá a Arena IPA 90, com palestras e apresentações culinárias comandadas pelo chef César Santos.

Entre as atrações confirmadas, estão a Casa de Farinha centenária, vinda de Serra Talhada, que funcionará em tempo real dentro da feira, e o Museu do Queijo do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep). A programação inclui ainda o concurso fotográfico voltado para colaboradores do IPA, o Espaço Direto da Horta e dois palcos com apresentações culturais, incluindo o de comunidades tradicionais.

