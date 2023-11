A- A+

SIMPÓSIO IPA vai sediar VI Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste O evento começa na próxima terça-feira (7) e tem como tema Riquezas da terra para a soberania alimentar

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) se prepara para sediar o VI Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste, que acontece de 7 a 10 de novembro, na sede do instituto em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), após o sucesso da 1ª Feira Integrada de Produtos da Agricultura Familiar (Fipagri).

Com o tema "Riquezas da terra para a soberania alimentar", o evento visa fomentar a troca de conhecimentos entre especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade. Além disso, o simpósio tem como objetivo fortalecer as instituições públicas e privadas, incluindo ONGs, agricultores e comunidades tradicionais.

A conferência de abertura, conduzida por Maria da Conceição Oliveira da Associação Slow Food/Brasil, abordará a preservação de sabores brasileiros. O simpósio também contará com atividades especiais, incluindo uma feira da biodiversidade com troca de sementes nativas e uma mostra gastronômica.

Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o evento abordará tópicos como agricultura sustentável, igualdade de gênero e redução das desigualdades. Os participantes terão a oportunidade de visitar instalações importantes, incluindo o herbário e o laboratório de análise de sementes do IPA, bem como a Estação Ecológica de Tapacurá/UFPE e a Estação Experimental de Itapirema/IPA.

